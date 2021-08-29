تعرف على السبب الحقيقي لسحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان

سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان وتم ذلك بعد نشر صورة له وهو يحمل طفله لبنانية وقال رمضان ، بأنها أصغر معجباته في لبنان ،وما هي إلا ساعات قليلة أعلن المركز الثقافي الألماني بالبنان بسحب الدكتوراه الفخرية منه ، ولقب سفير الشباب العربي ، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو ،قائلا “مع أصغر معجباتي في لبنان ربنا يحفظها لأسرتها”.

سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان

بعد الجدل الذي أثر مؤخرا، تراجع المركز الثقافي الدولي في لبنان عن الدكتوراه الفخرية التي منحها لمحمد رمضان وقرار سحبها مساء أمس، وأصدر المكتب الاعلامي للمركز برئاسة الدكتور محمود الخطيب بيان اعتذار جاء فيه، أن مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر للشعب المصري حكومة وجيشنا عن تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل حيث ذكر البيان الصادر أنهم منحوا الدكتوراه الفخرية للفنان محمد رمضان بسبب شهرته الكبيرة وأعماله الكثيرة التي حققت الكثير من النجاح .

تعليق محمد رمضان على سحب الدكتوراه الفخرية

بشكل عام تستمر تعليقات النجم محمد رمضان الغريبة والمستفزة لبعض الجماهير تثير الجدل وهذا ليس بجديد علي النجم محمد رمضان دائما يحرص على التعليق على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به على جميع الأحداث التي تحدث معه بطريقة غريبة ومثيرة وهذا ما حدث من خلال آخر تصريح له وتعليقة على سحب الدكتوراه الفخرية منه، وملخص التصريح أنه غير مهتم لهذا الأمر وهو في قمة نجاحه.

وذكر أيضاً أنه يستطيع أن ينشئ جامعات ويحصل على أفضل الشهادات العلمية، وأكد على أن مصر هي والأولى والباقية.

ويؤكد أنه دائما يتعرض إلى الهجوم بشكل مستمر ولكن لا يلتفت إلى ذلك فكل ما يريده هو التقدم والنجاح.