قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو برفع أسعار تذاكر المترو اعتبارا من اليوم الاثنين أول أيام العام الجديد الموافق 1-1-2024، وأعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

تعرف على أسعار تذاكر المترو بعد الزيادات الجديدة 2024

الفريق كامل الوزير يعلن زيادة أسعار مترو الأنفاق

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تم زيادة أسعار تذاكر المترو بعد الانتهاء من الخط الثالث للمترو، مشيراً إلى أن السبب في زيادة أسعار مترو الأنفاق هو توسعة المحطات، وفي حديث سابق وبالتحديد في نوفمبر 2023، صرح كامل الوزير على شاشة التلفاز أنه يجب دراسة وحساب الزيادة في أسعار تذاكر المترو بعناية، بشرط أن تظل في متناول الجميع وأرخص من وسائل النقل الأخرى.

الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

وهذه أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة الجديدة: سعر تذكرة المترو الـ5 جنيهات أصبحت بـ6 جنيهات مخصصة لـ9 محطات تذكرة المترو فئة 7 جنيهات أصبحت 8 جنيهات 16 محطة سعر التذكرة فئة 10 جنيهات أصبحت بـ12 جنيهًا مخصصة لـ23 محطة أُضيفت تذكرة جديدة ب15 جنيه لما يزيد عن 23 محطة

تفعيل آلات TVM لحجز تذاكر مترو الأنفاق

أطلقت وزارة النقل أجهزة TVM للحجز الإلكتروني لتذاكر واشتراكات المترو، ويمكن العثور على هذه الآلات في محطات المترو، ووُضِعَت الآلات في محطات على الخطين الأول والثاني على وجه التحديد، حيث تم تركيب 50 آلة في محطات الخط الأول و36 آلة في محطات الخط الثاني.

مميزات أجهزة TVM لحجز تذاكر المترو

تم تقديم أجهزة TVM لتقديم خدمات متنوعة مثل صرف التذاكر وتجديد الاشتراك وشحن المحفظة، بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب وتوزيع أجهزة الصراف الآلي على محطات الخطين الأول والثاني، مع الأخذ في الاعتبار عدد الركاب في كل محطة، ولها عدة مميزات من أهمها: