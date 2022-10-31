تعرف على أسعار العمرة قبل وبعد تعويم الجنيه وارتفاع الدولار

شهدت برامج العمرة زيادة في الأسعار وصلت إلى 5000 جنيه، بعد أن أصدر البنك المركزي حزمة من القرارات الاستثنائية، والتي تضمنت رفع سعر الفائدة بنسبة 2٪، وإلغاء الاعتمادات المستندية نهائيًا في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا للعرض والطلب بنظام صرف مرن.

وقال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن جميع الشركات توقفت مؤقتًا عن بيع برامج العمرة بسبب غموض الوضع الحالي بشأن سعر الصرف.

ووفقًا لـ “مصراوي” أضاف كامل أن الشركات تعمل الآن على إعادة تسعير برامج العمرة، مع إعلان الأسعار الجديدة للبرامج، موضحًا أن هناك زيادة في أسعار العمرة بما لا يقل عن 3500 جنيه المستوى الاقتصادي أو أعلى.

وهذا يعتمد على مستوى البرنامج والإقامة، مع زيادة تصل إلى 5000 جنيه لأن التعويم رفع أيضًا سعر تذكرة الطيران.

ونرصد لكم متوسط ​​أسعار برامج العمرة على النحو التالي:

أولاً: قبل رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف:

المستوى الاقتصادي لمدة 15 يوم يتراوح من 25 إلى 30 ألف جنيه.

مستوى 4 نجوم يتراوح بين 30 ألف و 35 ألف جنيه.

فئة الخمس نجوم تبدأ من 35.000 جنيه إلى 40.000 جنيه.

ثانياً: بعد رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف:

المستوى الاقتصادي لمدة 15 يوم يتراوح بين 30 و 35 ألف جنيه.

مستوى فئة 4 نجوم ما بين 35.000 إلى 40.000 جنيه.

فئة الخمس نجوم تبدأ من 40.000 جنيه إلى 45.000 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في أسعار برامج العمرة نتيجة تغير أسعار العملات، ومنها الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إثر ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

الجدير بالذكر أن رحلات موسم العمرة لعام 1444 هـ انطلقت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة والمجلس الأعلى. لجنة الحج والعمرة.