تعرف على آداب الزيارات الاجتماعية في الأعياد

لكل وقت أو مكان عدة آداب تحكمه لابد من اتباعها من باب التأدب والاحترام ومراعاة من حولنا.

وهناك أيضا آداب للزيارات الاجتماعية في الأعياد يمكن رصدها في الآتي:-

-اختيار الوقت المناسب، بمعنى عدم الذهاب في الصباح الباكر فليس شرطا أن الجميع يصحون مبكرا مثلك، كذلك عدم الزيارة في آخر الليل، من الممكن أن تجعل العاشرة مساءا آخرك لزيارة أحدهم.

-عدم التذكير بالذكريات الحزينة إلا إذا كان ذلك عفو الخاطر، إذ أنه وقت عيد وفرحة وبهجة فلا داعي لذلك إطلاقا.

-الابتعاد عن الأسئلة المحرجة أو المؤثرة نفسيا كالسؤال عن تأخر الزواج أو الوظيفة.

-عدم اللوم على قلة السؤال عنك، فالناس مشغولون في همومهم وأشغال الحياة كثيرة.

-تجنب التعليقات المحرجة كزيادة الوزن أو قلته، نوع الملابس أو تغيير الشكل.

وأخيرّا حاول أن تكون خفيفا في زيارتك ولا تطل الجلوس.