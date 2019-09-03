تعرض اللاعب “عمرو زكي” لحادث مروري خطير

تعرض الاعب عمرو زكي لاعب نادي الزمالك و المنتخب المصري، إلى حادث مروري صباح الجمعة، وكشفت مصادر أن الاعب تعرض إلى كسور وجروح مختلفة وفي كل الجسم، وكان معه شخص يدعى إبراهيم عبد السلام وتعرض إلى كسور مختلفة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد انتشرت صور اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى حزن الكثير من المعجبين وسنتقدم لكم تفاصيل الحادث.







تعرض عمرو لحادث مروري

كشفت مصادر صحية أن اللاعب عمرو زكي تعرض لعدت كسور وجروح، في الرأس وكدمات في اليدين، وخلع في الكتف، وكسور في القدم، وتلقى العلاج اللازم والتعامل مع حالته، و أوضحت مصادر من المشفى أن الاعب يمر بحالة صحية مستقرة، وتعرض إلى الحادث بطريق مطروح إسكندرية الساحلي، ونشر بعض المقربين لعمرو على مواقع التواصل الاجتماعي حالة اللاعب ودعت إلى الدعاء له والتمني له بالشفاء العاجل.







مسيرة عمرو زكي الاحترافية

وعمرو زكي هو لاعب نادي الزمالك المصري و المنتخب الوطني وعمره الان 36 سنة، وبدأ في لعب كرة القدم عام 2001 ولقب بالبلدوزر، وعاصر الجيل الذهبي وحقق بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2006 ,2008 وتألق في العام الثاني وحقق البطولة بالإضافة إلى الهداف الثاني بعد صامويل أتيو الهداف للبطولة، ولعب لنادي الزمالك و نادي الرجاء المغربي و نادي العهد اللبناني، و لوكوموتيف موسكو الروسي،ويجان أتلتيك ، وأعلن اعتزاله كرة القدم عام 2015.





