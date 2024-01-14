تعديلات في مواعيد قطع الكهرباء..وجدول تخفيف الأحمال الجديد

استجابت الحكومة المصرية، لطلبات مقدمة من أعضاء مجلس الشعب، لعمل تعديلات في جدول تخفيف الأحمال، حيث بدأ الأمس تنفيذ جدول تخفيض الأحمال الجديد، لكافة المحافظات في جمهورية مصر العربية، حيث يعتمد الجدول على قطع الكهرباء لمدة ساعتين، من الساعة الثانية ظهرا، بدلا من الساعة الحادية عشر.

تخفيف الأحمال في مصر

تعديلات في مواعيد قطع الكهرباء

وكانت الحكومة المصرية، قد غيرت بداية من شهر يناير 2024، مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات المصرية، وجعلتها الفترة الصباحية بدلا من الفترات المسائية، لصالح طلاب المدارس والجامعات، وموسم الامتحانات، وكانت المواعيد المعمول بها بداية من 4 يناير، هي قطع الكهرباء ساعتين، من الفترة بين الساعة 11 والساعة 5 مساء، ولكن تم إجراء بعض التعديلات، وتقليل فترة الانقطاع، حيث أصبحت الفترة التي يتم انقطاع الكهرباء فيها، من الساعة 2 إلى الساعة 5 مساء، وتتبادل المناطق فترات قطع الكهرباء، بحيث لا تزيد عن ساعتين.

خطة تخفيف الأحمال

كانت الحكومة المصرية، استحدثت نظام تخفيف الأحمال بداية الصيف الماضي، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وتأثيرها على استهلاك الكهرباء، لتشغيل المكيفات والمراوح، ولكن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، استمرت خطة تخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء، في فصل الشتاء، حيث يتم تبادل فصل الكهرباء، في المناطق المختلفة، وفقا لساعات محددة مسبقا.

العودة إلى الجدول السابق بعد الامتحانات

حيث ذكرت شركات الكهرباء أن الغرض في التعديلات الجديدة، مرتبط بجدول امتحانات الطلاب، وبعد امتحانات الشهادة الإعدادية، ستعود مواعيد فصل الكهرباء لتبدأ من الساعة 11، كما كانت وتستمر إلى الساعة الخامسة مساء، لمدة ساعتين في كل فترة، لتكون كالتالي: