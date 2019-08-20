تظلم بطاقات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر و شرح الخطوات بالتفصيل

إضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية 2018 عبر موقع دعم مصر لإضافة المواليد قرر الدكتورعلي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تعديل جدول استقبال المواطنين الراغبين في لإضافة المواليد الجديدة علي البطاقات التموينية نظرا لعطلة عيد الأضحى، وبناء علي ذلك أصدر القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2018 بشأن إضافة المواليد، وبالتوجيه الوزاري رقم 19 لسنة 2018 طبقا لأرقام البطاقات الذكية، وذلك كما يلي:

الأسبوع الأول من 1-8 إلى 10-8-2018 لحاملي البطاقات التموينية التى تنتهي من اليمين برقم 0.

الأسبوع الثاني 11-8 إلى 17-8-2018 لحاملي البطاقات التموينية التى تنتهي من اليمين برقم 1.

الأسبوع الثالث 18-8 إلى 31-8-2018 لحاملي البطاقات التموينية التى تنتهى من اليمين برقم 2.

الأسبوع الرابع 1-9 إلى 7-9-2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى من اليمين برقم 3.

الأسبوع الخامس 8-9 إلى 14-9-2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهي من اليمين برقم 4.

الأسبوع السادس 15-9الى 21-9-2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى من اليمين برقم 5.

الأسبوع السابع 22-9-2018الى 28-9-2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى من اليمين برقم 6.

الأسبوع الثامن 29-9الى 5-10-2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى من اليمين برقم 7.

الأسبوع التاسع 6-10الى 12-10-2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى من اليمين برقم 8.

الأسبوع العاشر 13-1الى 20-10-2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى من اليمين برقم 9.

وطالبت المواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد مراجعة أرقام بطاقات التموين وتنفيذ التعليمات الصادرة ، لتنظيم مواعيد إضافة المواليد الجديدة، وذلك منعًا لتسبب الزحام على مكاتب التموين والالتزام بالمواعيد المكتوبة لكل بطاقة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت في تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية بداية من الأربعاء الماضي 1 أغسطس وتستمر لمدة ثلاثة أشهرـ تسمح الوزارة خلال هذه الفترة بإضافة المواليد لكل من بلغ عامين كحد أدنى وحتى سن 16 عام كحد أقصى، وذلك من خلال موقع دعم مصر لإضافة المواليد في بطاقة التموين لعام 2018 من هنا

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

إيصال جديد للكهرباء.

صور شهادات ميلاد حديثة إلكترونية لجميع الأفراد المطلوب إضافتهم للبطاقة التموينية.

صورة شخصية حديثة لصاحب بطاقة التموين.

صور بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

كان الدكتور علي المصيلحي قد وجه بضرورة إلتزام الدقة أثناء تسجيل البيانات حيث أنه سيتم إلغاء البطاقات التي تحتوي على أخطاء كتابية أو معلومات خاطئة، لافتًا إلى أن المواطن يقوم بالدخول لإضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، أبرزها يكون للمستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر والعمالة الموسمية المؤقته، بالإضافة إلى أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، حيث يتيح لهؤلا إضافة المواليد 2018 خلال الفترة المقررة

كشفت وزارة التموين أنه نظرًا لأجازة عيد الأضحي المبارك والتي ستصل إلي أسبوع، سيتم مد فترة إضافة المواليد الجدد لعام 2018 على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، وذلك لإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.

المرحلة الثانية لإضافة المواليد الجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت استقبال المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية ، للمرحلة الثانية من إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية من خلال مكاتب التموين، حيث تستقبل في هذا الأسبوع أرقام البطاقات الذكية التي تنتهي بـ”1″ على اليمين. قرار بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد الجديدة في إطار التسهيل على المواطنين المستفيدين من إضافة المواليد الجدد، أصدر وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قرارًا بإلغاء ما يسمى ببرنت التأمينات أو ما يطلق عليه البحث الاجتماعي في عملية إضافة المواليد الجديدة، حيث من المقرر أن يتم الاكتفاء بمطابقة التأمينات باستخدام الرقم القومى وكذلك مع المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى .

أعداد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

أعلن وزير التموين علي المصيلحي ،أعداد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، حيث قال إنه تم استقبال ٢٦٢ ألف طلب؛ لإضافة المواليد، وتم تسجيل أكثر من ١٤١ ألف مولود من إجمالي المستفيدين كما تم تعديل بيانات ٢٧٤ ألف بطاقة تموينية حتى الآن .

التموين تستأنف غدًا إضافة المواليد الجدد تستأنف وزارة التموين، ابتداءا من الغد الأحد 26/8/2018 إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تكون عملية إضافة المواليد من سن عامين إلى 16 سنة كحد أقصى وهم المواليد من عام 2006 1/1 إلى 30 ديسمبر 2015 .

وزير التموين يصدر قرارات جدبدة لإضافة المواليدعلى البطاقات التموينية استئنفت اليوم مكاتب التموين فى جميع محافظات الجمهورية، عملية إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عدة قرارات شملت: إلغاء البحث الاجتماعي للمهن الحرة، والعمال المؤقتة والموسمية، وحملة المؤهلات العليا بدون عمل، وأي شخص غير مؤمن عليه، ويتم المراجعة من قِبل الوزارة على أن يتحمل المواطن المسئولية كاملة وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات؛ يتم إيقاف البطاقة التموينية لدى المواطن. أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إضافة 518 مولودا بأكثر من 329 ألف بطاقة تموينية، وذلك من خلال 1383 مكتبا تموينيًا على مستوى محافظات الجمهورية حتي يوم 27 الماضي من شهر أغسطس.

إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للأسبوع الرابع على التوالي

بدأت مكاتب التموين على مستوى الجمهوية، يوم السبت الماضي، في استقبال طلبات راغبي إضافة المواليد الجدد لحاملي البطاقات التي تنتهي برقم 3 من جهة اليمين، حسب الجدول التي وضعته وزارة التموين، ومن المقرر أن يستمر هذا الأسبوع الرابع حتى السابع من شهر سبتمبر.

إضافة المواليد بالتبني على البطاقات التموينية

وزارة التموين والتجارة الداخلية، فرصة إضافة أطفال التبني، ضمن إضافة المواليد الجدد.

ووضعت وازارة التموين عددا من الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للأسر البديلة:

عقد رعاية الطفل بمعرفة الشئون الاجتماعية.

صورة شهادة ميلاد الطفل.

الرقم التأميني للطفل

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

صورة بطاقة تموين الأسرة البديلة

وزارة التموين تكشف عن آخر موعد لتعديل وتحديث بيانات البطاقات التموينية:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد بيانًا كشفت فيه عن آخر موعد لتعديل البيانات، وحددت 8 من نوفمبر القادم ليكون آخر موعد لتعديل بيانات الفرد في البطاقات التموينية علي الموقع الرسمي لوزارة التموين، كما شدد الوزارة علي اتخاذ اجراءات صارمة علي صاحب البطاقة التي تشمل بيانات خاطئة من بينها حذف البطاقة .

ملاحظات يجب مراعاتها عند إضافة المواليد الجدد

البطاقة لابد أن تكون سارية.

قد يكون المولود من 2006 إلى 2011 وهم يصرفون خبز وموجودين على البطاقة ويوجد إلى جوار الاسم (تعديل البيانات) ويتم وضع علامة صح أمام التموين ليصبح مستفيدا تظهر بجوار بياناته كلمة تعديل، إضافة مواليد.

تعديل بيانات مواليد الخبز وإضافة مواليد جدد لن يكون مفعلا في بداية البرنامج لكن منذ أسبوع تقريبا يتم التعديل والإضافة الجديدة في نفس الطلب.

إذا وجد نقص في بيانات أحد المستفيدين، وأمامه كلمة ساري يتم الدخول لتعديل البيانات.

طالبت وزارة التموين المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين، قبل انتهاء مهلة التحديث والمقررة في السابع من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، وشدد الوزير في تصريحاته علي أنه سوف يتم إيقاف البطاقات التموينية الغير محدثة في الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل.

تظلمات بطاقات التموين 2019

ننشر لكم طريقة تقديم التظلمات على البطاقات التموينية في 4 خطوات بسيطة على النحو الآتى: