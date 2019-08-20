مد تظلمات بطاقة التموين 2019 رابط مباشر لدعم مصر tamwin.com.eg

من ينطبق عليهم إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين
وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بضرورة إلتزام الدقة أثناء تسجيل البيانات حيث أنه سيتم إلغاء البطاقات التي تحتوي على أخطاء كتابية أو معلومات خاطئة، لافتًا إلى أن المواطن يقوم بالدخول على موقع دعم مصر من هنا لإضافة اضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، أبرزها يكون للمستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر والعمالة الموسمية المؤقته، بالإضافة إلى أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، حيث يتيح لهؤلا إضافة المواليد 2018.
شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018:
1- ادخال المعلومات التي تخص المواليد الجدد.
2- التحذير من عدم تكرار اسم المولود، أو الرقم القومى الخاص به حيث أن هذا الأمر من الممكن أن يتسبب فى عدم إضافة المواليد..
3- المواليد المضافة للبطاقات التموينية الجديدة من عام 2006 حتى عام 2001.
4- بعد إجراء هذه النقاط، يظهر هذا الموقع أسماء المستفيدين فقط من التموين، الذين يستحقون الدعم.
التعليقات
تم وقف بطاقات التموينية بسبب سياره فيرنا موديل ٢٠١٥ تم بيعها بتوكيل فى شهر ٤ ٢٠١٧
تم وقف بطاقة التموين رقم 101009640169 بسبب استهلاك الكهرباء ولكن الخطأ كان من شركة الكهرباء يدليل لنها اعادت لى حقى بفاتورة الكهرباء المسجل بها اننى استهلكت 1560 ك.وات مقابل خمسة جنيهات فقط واصبح لى رصيد نقدى لدى شركة الكهرباء وارجو ان يعيد لى التموين حقى كما اعادت لى الكهرباء حقى
تم وقف بطاقتى التموينيه رقم 116400058694 بسبب وجود سيارة قد تم بيعها بتاريخ 19/12/2016بتوكيل عام رقم 6704/ب سنة 2016 توثيق شهر عقارى بيلا كفر الشيخ
وقوف بطاقه التموين بسبب كان وجود سياره وتم بيعها ولا يوجد سياره وفي صوره توكيل بيعها
وقف البطاقة لوجود اكثر من سياره فارهة وهذا غير صحيح
كان عندى سيارة كيا وتم بيعها بتاريخ 19/12/2016بتوكيل عام رقم 6704 على ب سنة 2016 مكتب توثيق بيلا كفر الشيخ وبالرغم من ذلك تم وقف البطاقه التموينيةرقم 116400058694وبطاقة الرقم القومى رقم28407200101519 وموقع التظلمات مغلق
انا هيثم سعيد عبد الخالق غنيم تم ايقاف صرف بطاقتي ولا اعرف السبب رغم اني لا املك سيارة حديثة وكل ما املكة هو سيارة ماروتي موديل 2011 –3سلندر ولدي اسرة مكونة من 5 افراد فماذا افعل في ظل غلاء الاسعار والمعيشة
برجاء من حضراتكم اعادة تشغيل البطاقة
رقم الهاتف 01008593966
تم ايقاف ب
البطاقة
تم ايقاف البطاقة الخاصة باسرتي رغم اني لااملك سيارة موديل 2014 وما لدي هو سيارة ماروتى 3سلندر موديل 2011 باللة عليكم لملذا يتم وقف صرف البطاقة وانا اعاني من صعوبة المعيشة وارتفاع الاسعار ولدي اسرة من 5 افراد
لقد قمت ببيع السيارة قبل وقف بطاقة التموين باسبوع ومعى مايثبت ظالم عقد موثق بالشهر العقاري وحاولت اكثر من مره الدخول الى موقع التظلمات لتقديم المستندات المطلوبه وتقديم التظلم ولاكن الموقع مغلق تماما
ذهبت لصرف التموين قالو لي البطاقه موقوفه بسبب عربيه 2015 يعني ايه عربيه فيرنا انا جايبها بالتقسيط لااعانتي علي المعيشه حيث انني اعمل بالقطاع الخاص يعني عربيه بقلها اربع سنوات يعني مستهلكه واي يعني عربيه ثمنها كان 90 الف جنيها مش عربيه موديل 2015 ثمنها مليون جنيه هو ده العدل بالله عليك
عند صرف تموين شهر يونيو وجد ان البطاقة غير مستحقة لوجود اكثر من سيارة مع العلم أننى امتلك سيارة واحدة لادا ٢١٠٧موديل ٢٠١٣فقط لأغير والبطاقة رقم١٠٢٠١١٩٦١٦٨٦ ولم أستطيع تقديم تظلم أنا من الاسكندرية ماذا افعل
تم وقف بطاقتي لان عندي سيارة في حين انا ادفع اقساط سيارة و بطاقتي رقم12006892390/ بطاقة قومي/ 26706210101151
معالي وزير التموين… .عند صرف مستحقاتي التموينية عن شهر يونيو الجاري فوجئت ان البطاقة التمونيه غير مستحقة بالاستطلاع الامر عن طريق الرقم الساخن بشكاوي التموين .ان زوج
نجلتي ابراهيم فتحي ابراهيم تجاوز الحد المسموح له استهلاكه من الكهرباء بالرغم غير مضاف ببطاقتي التموينية و لا يمكن حذفه . ولا يمتلك اصلا بطاقة تموينية وعندما اردت تقديم تظلم وجدت ان الموقع غير متاح ويعطي رسالة لا توجد بيانات ارجوا التكرم ببحث حالتي علما بان رقم البطاقة التموينية 124001670140
الرقم القومي 25407012400711
الاسم سعد ثابت فليته حنالله مدير عام بالمعاش
العنوان 56 شارع ثروت بملوي المنيا
تم حذف فردين من بطاقتى التمونيه وهما ابراهيم حسين ابراهيم وسها حسين ابراهيم
تم ايقاف بطاقه التموين خاصتي انا معاش قوات مساحه ولا أملك ارض ولاعربه ولا شقه لا املك سوي معاشي لمذه تم ايقاف بطاقتي
انا كان عندى سياره قسط مديل ٢٠١٥وبعته لانى مقدرتش ادفع الاقسط وبعته من سنه ونصف ورقم البطاقه ٢٧٦٠٣١١٠١٠٠٧٤١
سلام عليكم احنا بنروح نصرف العيش بيكتبو سوف يتم وقف البطاقه عشان ابني معاه عربيه ومعانا في التموين ليه البطاقه تقف كلها
السياره قسط وابني يعمل بها في كريم ما افعل
اكتب تعليقك هنا…اعني الواحد حضرتك مايعرفش حاجة ع النت اعمل اي ه انا دلوقتي ارجو الرد
انا عوض عبدالحميد عوض فوده انا ليس لدي سيارةواقدم التظلم للنظر
عندي سياره قسط ويعمل بها ابني في كريم ما العمل
عادل محمد الجوهرى عثمان،،،رقم بطاقة التوين١٠١٠١١٧٧١٦٦٨،،،عدد أفراد البطاله اربعه زوجتى صفاء عفيفى حسانين،،،وابنتى رشا عادل محمد ،،،وابنى محمد عادل محمد ،،،تقدمت لمكتب تموين شبرًا لحذف اسم ابنى محمد لسفره للخارج ،،،حذف عدة شهور ثم أعيد للبطاقة مرة اخرى وليس بناء على طلب منى ،،،،الان مكتوب فى ورقة الخبز ،،،يتم استبعاد البطاله لأسباب متعددة ،،،اقدم هذا التظلم للنظر ،،وشكرا
مفيش موقع للتظلم
محمد بكري حسن حسن
بطاقتي التموينيه كان بها ٥ أفراد فوجئت ان البطاقه بها ٤ أفراد فقط وتم حذف إنتي
رحمه محمد بكري وهي مواليد 2004/2/16
وكانت موجوده في البطاقه من قبل
ثانيا قمت بإضافه إبنتي بسمله محمد بكري
وهي مواليد 2006/12/5
وأيضاً إبني يوسف محمد بكري وهو مواليد
2011/10/30 ولم يحدث اي شئ
رقم بطاقه التموين 101002822799
رقم البطاقه القومي 26501120102955
رقم شهاده ميلاد رحمه محمد بكري وهي
30402160100961
رقم شهاده ميلاد بسمله محمد بكري وهي
30612051402049
رقم شهاده ميلاد يوسف محمد بكري هي
3110301404474
موبايل 01118994241
برجاء اعاده المحذوفين من البطاقه واضافه الآخرين ولكم جزيل الشكر
انا معاش قوات مساحه لا املك من حطام الدنيا الا معاشي ولا عربيه ولا ارض ولاشقه لا املك الا معاشي عايز اعرف بطاقتي أتوقفت ليه
اسمي نوال عوض بسادة ولدي اربعة اولاد وكان زوجي ليس لدية بطاقة تموين فقمت باضافة اولادي الي بطاقة والدي وعندما استخراج زوجي بطاقة توجه الي مكتب التموين لفصلي اناوابنائي رفضوا لوقف بطاقة والدي علما بان بطاقة زوجي ليس بيها الا خمس ارغفة لا تكفي
اسمي جمال يحي يوسف حسانين وبطاقة رقم التموين 121401291407ورقم تليفون المحمول 01115262279ورغم آتنا اسره مكونه من تسع أفراد الاان بطاقة التموين صدرت بفرد واحدوفي اول مارس ظهر في بون الخبز ان البطاقه غير مستحقه للدعم بسبب ارتفاع الكهرباء ونحن نتظلم من هذا القرار لأن ارتفاع فاتورة الكهرباء وزيادة عدد الكيلووات كان بسبب تراكم عدة ايصالات سابقه حيث تقوم شركة الكهرباء بسحب الايصالات الغير مسدده وتجميعهابايصال واحد بمبلغ كبير في شريحه عاليه ونحيطكم علما بأن المتوسط الحقيقي للكهرباء هو شهر يناير2019الذي بمبلغ77جنيه وفراير2019بمبلع18جنيهوبعدد56كيلووات وشهرمارس2019بمبلغ154جنيه وعدد297كيلووات وهذه هي شهور المتوسط الحقيقي حيث ان ماكان قبل شهر يناير2019 هي تسويات وتجميع لايصالت سابقه لم تسدد ويمكن لكم الإطلاع لدي شركة الكهرباءكماللشقه التي يسكن بها ابني بأكتوبر حيث لاياتي الكشاف ونقوم بأخذ القراءه كل عدة شهور وتدفع القيمه مره واحده علما أنني لم يتبقي الا 3سنوات للاحاله للمعاش ومازال لدي أبناء بالتعليم لذا نرجو التكرم باعتبار البطاقه مستحقه للدعم وإضافة زوجتي وأولادي المستحقين علي البطاقه وبيانهم:الاسم:محفوظه شمين شراره رقم قومي26508202101846زوجه والاسم:احمد جمال يحي يوسف رقم قومي:28910292102897ابن الاسم:محمد جمال يحي يوسف رقم قومي29603212100973ابن/الاسم:محمود جمال يحي يوسف رقم قومي29706122103519ابن/الاسم:اسماءجمال يحي يوسف رقم قومي:29811072102689ابنه/الاسم:محمد أحمد جمال يحي رقم قومي:31401242100274ابن ابن
شكرا عله المعلومات
رضاعلى ابوهاشم متولى