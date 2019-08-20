مد تظلمات بطاقة التموين 2019 رابط مباشر لدعم مصر tamwin.com.eg

تظلمات بطاقة التموين 2019 رابط مباشر لدعم مصر tamwin.com.eg، بدأت وتستمر لمدة 15 يوما، كموعد لتقديم تظلمات بطاقة التموين، حسبما أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، فيما شهد موقع دعم مصر اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتقديم تظلمات بطاقة التموين 2019، حيث إن طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 تستلزم على صاحب البطاقة الراغب في التظلم على حذف البطاقات التموينية، أن يتوجه إلى الموقع الإلكتروني الذي أضافته الحكومة وهو موقع دعم مصر، ثم يقوم بالدخول على الموقع وتكون جميع البيانات مستوفاة لكى تتم عملية تقديم تظلم بطاقة التموين 2019.

من ينطبق عليهم إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين

وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه بضرورة إلتزام الدقة أثناء تسجيل البيانات حيث أنه سيتم إلغاء البطاقات التي تحتوي على أخطاء كتابية أو معلومات خاطئة، لافتًا إلى أن المواطن يقوم بالدخول على موقع دعم مصر من هنا لإضافة اضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين، أبرزها يكون للمستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر والعمالة الموسمية المؤقته، بالإضافة إلى أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، حيث يتيح لهؤلا إضافة المواليد 2018.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018:

1- ادخال المعلومات التي تخص المواليد الجدد.

2- التحذير من عدم تكرار اسم المولود، أو الرقم القومى الخاص به حيث أن هذا الأمر من الممكن أن يتسبب فى عدم إضافة المواليد..

3- المواليد المضافة للبطاقات التموينية الجديدة من عام 2006 حتى عام 2001.

4- بعد إجراء هذه النقاط، يظهر هذا الموقع أسماء المستفيدين فقط من التموين، الذين يستحقون الدعم.