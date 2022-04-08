رئيس الجامعة ناصر مندور قد صرح أن المستشفيات الجامعية من أكبر المستشفيات سواء في المجال العلاجي أو التعليمي، حيث يتم استقبال أكثر من مليون مريض سنويا في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى أنها لديها دور في خدمة المجتمع وتطوير البيئة فهي تعمل على تنمية محافظة الإسماعيلية في الشؤون الوقائية والصحية، غير أنها عملت على عقد دورات تدريبية للكوادر الطبية والفنية والتمريض خلال جائحة فيروس كوفيد19، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على تطوير المجمع الطبي بمستشفيات جامعة قناة السويس الذي يشمل عيادات خارجية بجميع التخصصات.

تطوير المجمع الطبي بمستشفيات جامعة قناة السويس

أعلن رئيس الجامعة أن التطوير سوف يتم على مرحلتين كل مرحلة ستة أشهر لتنتهي عملية التطوير في غضون سنة ويضم رفع كفاءة المستشفى من حيث الأعمال المدنية والخدمات الطبية وأيضا زيادة عدد الأسرة وهذا لتتمكن المستشفى من تقديم الخدمات للأشخاص دون المساس برسالتها سواء العلمية أو التعليمية وهذا لتخريج هيئة طبيه وتمريض من أفضل الكوادر وأضاف إلى أن المستشفى الجامعي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية حيث أنها لم يحدث بها أي تطوير منذ إنشائها.

ابرز الخدمات التي تقدمها المستشفى الجامعي

تعمل المستشفى الجامعي على تنظيم قوافل طبيه إلى الأماكن التي تفقر الخدمات الطبية في كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية وبجانب إقليم القناة وأيضا في سيناء وامتدت هذه القوافل لتضم الكثير من القري البعيدة النائية، حيث أنها نجحت في تقديم الخدمات الصحية بجوده عالية وحصول أهالي القرية على خدمة طبية متميزة تضم الكشف والعلاج دون أي تكلفة بالإضافة إلى أن الجامعة تسعي في المشاركة بجميع المبادرات الخاصة بمحو أمية الكبار كحياة كريمة ومبادرات أخرى الذي تساعد في تحقيق التنمية وبناء الرؤية المستقبلية لمصر 2030.