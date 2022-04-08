تطوير المجمع الطبي بمستشفيات جامعة قناة السويس الذي يشمل عيادات خارجية بجميع التخصصات

عزت محمد

رئيس الجامعة ناصر مندور قد صرح أن المستشفيات الجامعية من أكبر المستشفيات سواء في المجال العلاجي أو التعليمي، حيث يتم استقبال أكثر من مليون مريض سنويا في العيادات الخارجية، بالإضافة إلى أنها لديها دور في خدمة المجتمع وتطوير البيئة فهي تعمل على تنمية محافظة الإسماعيلية في الشؤون الوقائية والصحية، غير أنها عملت على عقد دورات تدريبية للكوادر الطبية والفنية والتمريض خلال جائحة فيروس كوفيد19، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على تطوير المجمع الطبي بمستشفيات جامعة قناة السويس الذي يشمل عيادات خارجية بجميع التخصصات.

جامعة قناة السويس

تطوير المجمع الطبي بمستشفيات جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس
تطوير المجمع الطبي بمستشفيات جامعة قناة السويس الذي يشمل عيادات خارجية بجميع التخصصات

أعلن رئيس الجامعة أن التطوير سوف يتم على مرحلتين كل مرحلة ستة أشهر لتنتهي عملية التطوير في غضون سنة ويضم رفع كفاءة المستشفى من حيث الأعمال المدنية والخدمات الطبية وأيضا زيادة عدد الأسرة وهذا لتتمكن المستشفى من تقديم الخدمات للأشخاص دون المساس برسالتها سواء العلمية أو التعليمية وهذا لتخريج هيئة طبيه وتمريض من أفضل الكوادر وأضاف إلى أن المستشفى الجامعي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية حيث أنها لم يحدث بها أي تطوير منذ إنشائها.

مقالات ذات صلة:

رئيس جامعة قناة السويس: توسعات بالمستشفي الجامعي ستحوله لصرح ضخم يضاف للمنظومة الصحية

الدمراني وكيل لمعهد الدراسات الأفروأسيوية بجامعة قناة السويس

ابرز الخدمات التي تقدمها المستشفى الجامعي

تعمل المستشفى الجامعي على تنظيم قوافل طبيه إلى الأماكن التي تفقر الخدمات الطبية في كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية وبجانب إقليم القناة وأيضا في سيناء وامتدت هذه القوافل لتضم الكثير من القري البعيدة النائية، حيث أنها نجحت في تقديم الخدمات الصحية بجوده عالية وحصول أهالي القرية على خدمة طبية متميزة تضم الكشف والعلاج دون أي تكلفة بالإضافة إلى أن الجامعة تسعي في  المشاركة بجميع المبادرات الخاصة بمحو أمية الكبار كحياة كريمة ومبادرات أخرى الذي تساعد في تحقيق التنمية وبناء الرؤية المستقبلية لمصر 2030.

Avatar of عزت محمد
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.