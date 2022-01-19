تطورات جديدة في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز

شهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات جديدة في قضية الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز التي رحلت عن عالمنا بعد تناول حبة الغلة السامة نتيجة تعرضها لضغط نفسي شديد إثر انتشار صور مفبركة لها على الإنترنت بسبب رفضها إقامة علاقة مع شاب.

وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمس الثلاثاء، بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات، بتهمة “الاتجار بالبشر”؛ وذلك لاتهام بعضهم بهتك عرض الطالبة الراحلة بسنت خالد بالقوة والتهديد، ونشر صور مفبركة فاضحة منسوبة لها، ومحاولة استغلالها وإجبارها على ممارسة الأفعال المخلة، بالإضافة إلى التعدي على القيم الأسرية والمبادئ بالمجتمع المصري، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وتهديدها المصحوب بطلبات منها مستغلين ضعفها.

وفي بيان لها ناشدت النيابة العامة شباب مصر بتحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، والتخلص منها كبيرة من عظائم الذنوب، وتهيب النيابة العامة بجميع المؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحو مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتهيب أيضًا بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتناول معالجة أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، حفاظًا على شباب مصر.