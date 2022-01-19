تطورات جديدة في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز

أسامة مقلد

شهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات جديدة في قضية الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز التي رحلت عن عالمنا بعد تناول حبة الغلة السامة نتيجة تعرضها لضغط نفسي شديد إثر انتشار صور مفبركة لها على الإنترنت بسبب رفضها إقامة علاقة مع شاب.

تطورات جديدة في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز

وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمس الثلاثاء، بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات، بتهمة “الاتجار بالبشر”؛ وذلك لاتهام بعضهم بهتك عرض الطالبة الراحلة بسنت خالد بالقوة والتهديد، ونشر صور مفبركة فاضحة منسوبة لها، ومحاولة استغلالها وإجبارها على ممارسة الأفعال المخلة، بالإضافة إلى التعدي على القيم الأسرية والمبادئ بالمجتمع المصري، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وتهديدها المصحوب بطلبات منها مستغلين ضعفها.

وفي بيان لها ناشدت النيابة العامة شباب مصر بتحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، والتخلص منها كبيرة من عظائم الذنوب، وتهيب النيابة العامة بجميع المؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحو مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتهيب أيضًا بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتناول معالجة أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، حفاظًا على شباب مصر.

مقالات ذات صلة:

النيابة العامة تحبس 6 طلاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية قضية انتحار الطالبة سنت خالد

آخر تطورات قضية بسنت خالد: استدعاء 35 طالبًا لسماع أقوالهم

Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.