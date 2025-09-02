تسهيلاً لإجراءات بديل الإيجار القديم.. إطلاق منصة إلكترونية للإسكان الاجتماعي

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق نظام “بديل الإيجار القديم” في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بطريقة شفافة وسلسة، كما تتيح المنصة للمستفيدين متابعة إجراءات التسجيل والحصول على الدعم المناسب بما يسهم في تسهيل الانتقال من عقود الإيجار القديم إلى آليات الإيجار الحديثة بما يتوافق مع سياسات الدولة لتحسين سوق العقارات وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين.

إطلاق تطبيق بديل الإيجار القديم

كشفت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل خطة الدولة الجديدة لاستبدال وحدات الإيجار القديم، مشيرة إلى أن التطبيق العملي للبرنامج سينطلق اعتبارًا من الغد ضمن جهود تحسين سوق الإسكان وضمان العدالة الاجتماعية للمستفيدين.

كذلك قالت إنه سيتم اعتماد زيادة مبدئية للقيمة الإيجارية تبلغ 250 جنيهًا خلال الفترة الانتقالية، على أن تظل هذه القيمة سارية حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد الأسعار النهائية للوحدات السكنية في مختلف المناطق، كما أكدت أن شرط الحصول على وحدات مدعومة يتمثل في التنازل عن وحدات الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الدولة ستدرس جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية مع التزامها بتوفير الوحدات قبل انتهاء فترة السبعة أعوام المحددة للبرنامج.

موعد إطلاق المنصة

أوضحت مي عبدالحميد أن منصة التقديم الإلكترونية الخاصة ببرنامج “بديل الإيجار القديم” ستكون جاهزة بدءًا من أول أكتوبر المقبل وسيستمر التسجيل لمدة ثلاثة أشهر، كما أكدت أن الصندوق سيولي اهتمامًا بالفئات غير المتمكنة تكنولوجيًا من خلال إدخال بياناتهم بواسطة موظفي البريد المصري لضمان عدم استبعاد أي مستفيد.

كذلك فقد أشارت إلى أن هناك أولويات لاستلام الوحدات السكنية تراعى فيها الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل مع وجود ربط إلكتروني بين الصندوق وكافة جهات الدولة للتحقق من صحة البيانات المقدمة.