“تضامنًا مع غزة”.. شريهان تلغي الاحتفال بعيد ميلادها

بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستشهاد العديد من الأبرياء، قررت الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان، إلغاء أي احتفال بعيد ميلادها الذي وافق أمس الأربعاء 6 ديسمبر الجاري.

الفنانة شريهان بين الماضي والحاضر - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وعبّرت شريهان، عن تضامنها مع أهل غزة من خلال تغريدة لها عبر حسابها على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، اعتذرت فيها عن عدم الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام، حيث قالت: “توقيت الآن ليس مناسبًا لأي نوع من أنواع الاحتفال، فأنا أشعر بالقصور تجاهكم جميعًا في هذه الظروف الصعبة… سامحوني”.

وأكدت نجمة الفوازير الشهيرة شريهان، أن هذا الوقت العصيب يجعلها تشعر بالحزن والتعاسة، فالأحداث الراهنة تعيقها عن التمتع بأي احتفال، سواء كان مع العائلة الكبيرة أو العائلة الصغيرة التي تشمل جمهورها الوفي، موجهة الشكر لجمهورها على رسائلهم الغالية.

وفي ختام كلامها، أكدت شريهان على رفضها القاطع للاحتلال الإسرائيلي وما يحدث في غزة من قتل وتهجير قسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأعربت عن أملها في أن يأتي يوم ينتصر فيه الحق والعدل، ويتحقق السلام للشعب الفلسطيني.