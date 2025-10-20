تصوير سيدة داخل محل خياطة بمدينة نصر يثير غضبًا واسعًا والداخلية تتدخل

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الغضب بين رواد المنصات الرقمية، بعدما أظهر قيام أحد العاملين في ورشة خياطة بتصوير سيدة أثناء قياسها للملابس دون علمها، في واقعة اعتبرها كثيرون انتهاكًا واضحًا للخصوصية والأعراف الاجتماعية.

تفاصيل الواقعة

كشفت المعلومات الأمنية أن سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات المعنية، ذكرت فيه أنها فوجئت بانتشار مقطع مصور لها عبر الإنترنت التُقط خلسة أثناء وجودها داخل محل خياطة لتجربة بعض الملابس. وأوضحت في بلاغها أن المقطع تم تداوله على نطاق واسع دون علمها أو موافقتها.

وفور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية القائم على التصوير، وتبيّن أنه صاحب الورشة. وبضبطه ومواجهته بما نُسب إليه، اعترف بارتكاب الفعل ونشر المقطع عبر إحدى الصفحات بهدف الترويج للمحل لجذب الزبائن، دون إدراك منه بخطورة ما أقدم عليه من انتهاك لخصوصية الزبائن.

https://x.com/moiegy/status/1980252724307321153

نتائج التحقيق والإجراءات القانونية

أظهرت التحريات أن الورشة محل الواقعة غير مرخصة، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلقها، إلى جانب تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المذكور، في إطار حرص الأجهزة الأمنية على حماية المواطنين من أي انتهاك لحقوقهم الشخصية، والتصدي لأي محتوى مسيء يتم تداوله على المنصات الرقمية.

تحذير رسمي من تداول المقاطع المسيئة

وناشدت الجهات الأمنية المواطنين ضرورة الامتناع عن تداول المقاطع المصوّرة التي تمس خصوصية الآخرين، لما قد يترتب على ذلك من مخالفات قانونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يُجرم نشر أو مشاركة أي مواد تنتهك حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

كما شددت الجهات الرسمية على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المحتويات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحتها ومصدرها الرسمي، مؤكدة أن تداول مثل هذه المقاطع يسهم في نشر الشائعات والإضرار بسمعة الأشخاص المعنيين بها.

التزام أمني بحماية الخصوصية

تأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة في رصد ومتابعة أي تجاوزات أو إساءات عبر الإنترنت، وضبط مرتكبيها، في ظل توجه الدولة إلى تعزيز الوعي الرقمي وتطبيق القوانين الرادعة لحماية المواطنين من أي شكل من أشكال الابتزاز أو التعدي الإلكتروني.