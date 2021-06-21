تصل لـ 9 أيام.. متى تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2021

ينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض حلول عيد الأضحى المبارك والذي يحل بعد أسابيع قليل في أقل من شهر، وفيه يحتفل المسلمون بأداء فريضة الحج وتذبح الذبائح وتوزع علي الفقراء والمساكين والأهل الأصحاب، ويحصل الموظفون في الدولة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص علي إجازة عادة ما تبدأ من يوم عرفة حين يقف حجاج بيت الله الحرام علي جبل عرفات وتنتهي بانتهاء أيام التشريق الثلاث، وفي هذا العام تعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك من أطول الإجازات الرسمية خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة والتصدي إلي تفشي فيروس كورونا المستجد حيث من الممكن ان تصل إجازة عيد الأضحى هذا العام إلي 9 أيام كاملة.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وموعد وقفة عرفات وكذلك الإجازة التي يحصل عليها الموظفون في الدولة بالإضافة إلي إجازات شهر يوليو المقبل وغيرها من المعلومات الهامة.

موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات 2021

يتقبي علي حلول عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات أقل من شهر تقريبا، وبالتحديد 28 يوما وذلك حسب الحسابات الفلكية حيث من المقرر أن تكون وقفة عرفات يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو المقبل علي أن يكون اليوم التالي الثلاثاء 20 يوليو وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك ويتبقي تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة والتي من المقرر أن تجريه السلطات السعودية في التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة الجاري لتحديد بداية شهر ذو الحجة وبالتالي الموعد النهائي لوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك

يحصل الموظفون في مصر سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام علي إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك تكون إجازة مدفوعة الأجر وهي تعتبر الإجازة الأطول في العام، خاصة العام الجاري التي يمكن أن تصل إلي 9 أيام كاملة، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الإجازة يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو وهي الإجازة الرسمية لعيد الأضحى سواء للعاملين في القطاع الخاص أو في القطاع العام.

ومن المنتظر أن يحصل الموظفون علي إجازة الأيام الأربعة المقررة بدءا من يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو المقبل حتي الخميس الثاني والعشرين من الشهر ذاته ومع إضافة يومي الجمعة والسبت العطلتين الأسبوعتين للعاملين في القطاع الحكومي أصبح عدد الأيام ست أيام من يوم الأثنين وحتي الأحد الذي يليه والذي يجعل وقفة عرفات “الإثنين” يوما في منتصف إجازتين رسميتين وهي عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع وحسب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الحكومة المصرية لتجنب التكدس والحفاظ علي صحة وسلامة الأفراد في يوم العمل الوحيد في أسبوع واحد، من المتوقع أن تعلن الحكومة إقرار يوم الأحد الثامن عشر من شهر يوليو المقبل الذي يسبق يوم عرفة ضمن أيام الإجازة أسوة بالمناسبات السابقة وبذلك يمكن أن يحصل الموظف علي إجازة تبدأ من يوم الجمعة السادس عشر من شهر يوليو حتي 24 من الشهر نفسه بعدد أيام تصل إلي 9 أيام كاملة.

إجازات شهر يوليو

يشهد شهر يوليو المقبل، بخلاف الإجازات الأسبوعية وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ثلاث إجازات رسمية يحصل فيها الموظفون علي إجازة رسمية حيث يبدأ الشهر بإجازة 30 يونيو حيث من المنتظر ترحيلها إلي نهاية الأسبوع الموافق الأول من شهر يوليو بدلا من الأربعاء 30 يونيو حسب قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلي إجازة 23 يوليو وعطلة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلي الإجازة المدمجة مع إجازة العيد.