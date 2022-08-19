تصريح غير متوقع من أردوغان حول مصر

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريح غير متوقع حول الدولة المصرية.

ونشرت وكالة الأناضول التركية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجموعة تصريحات مهمة لأردوغان.

وقال أردوغان “الشعب المصري شعب شقيق، ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه”.

وشدد الرئيس التركي “ولذلك يجب علينا ضمان الوفاق مع الشعب المصري بأسرع وقت”.

وذكرت قناة العربية، تصريح أردوغان بشأن الدولة المصرية.

كما نشرت وكالة الأناضول التركية، تصريحات رجب طيب أردوغان عن الأزمات العالمية.

وقال الرئيس التركي “الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك”.

وتابع “كنا دائما جزءا من الحل وأخذنا على عاتقنا تحمل المسؤولية حيال سوريا وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات الخطيرة الناجمة عن الأزمة”.

وزاد “يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي”.

وأكد “ليس لدينا أطماع في أراضي سوريا، والشعب السوري هم أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام ادراك ذلك”.

كما أكدت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضوع محطة زاباروجيا النووية شرقي أوكرانيا.

وأتم أردوغان “سأبحث موضوع محطة زاباروجيا النووية مع بوتين، يتعين على روسيا القيام بما يترتب عليها في هذا الشأن كخطوة هامة من أجل السلام العالمي وسأطلب ذلك على وجه الخصوص”.