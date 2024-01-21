تصريح غير متوقع عن زيارة المقابر وبكاء على الهواء.. السورية فايا يونان تثير الجدل

أثارت الفنانة السورية فايا يونان حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بعد حديثها عن زيارتها للمقابر. ماذا قالت؟.

السورية فايا يونان: بحب زيارة المقابر

حلت الفنانة فايا يونان ضيفة على برنامج كتاب الشهرة، المذاع عبر شاشة الجديد اللبنانية، ومن تقديم علي ياسين، وتطرقت أثناء الحوار عن علاقتها بالمقابر.

وأكدت فايا أنها متصالحة مع فكرة الموت، وأن البشر لم يختاروا يوم مولدهم، وبالتأكيد لن يختاروا يوم وفاتهم.

ولفتت إلى حبها لزيارة المقابر قائلة: أحب زيارة القبور، لأن هذا المكان يشعرني بالسكينة والراحة، ويذكرني بأن الحياة قصيرة، ولذلك يجب على كل البشر أن يعيشوا بأفضل طريقة مريحة لنفسيتهم ونفسية من حولهم .

وأوضحت فايا يونان أنها تحب زيارة المقابر عندما تكون نفسيتها غير جيدة، وبعد الزيارة تتحسن نفسيتها، مشيرة إلى أنها تزور قبر شقيقها في دولة السويد وتشعر بالسكينة وترى في هذه اللحظة أن مشاكلها كلها صغيرة.

فايا يونان تبكي على الهواء

دخلت النجمة السورية فايا يونان في موجة من البكاء، وذلك بعد حديثها عن ذكريات الطفولة في مدينة حلب، وحنينها إلى تلك الأيام، وحزنها على أحوال سوريا، وأثناء حديثها عن مرض والديها انخرطت في البكاء.