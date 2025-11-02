تصريحات وزير الثقافة السعودي بعد مشاركته بحفل إفتتاح المتحف الكبير

طل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودى، مغردًا على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إكس، قائلا: لقد تشرفت بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ونقل تحيات قيادتنا الرشيدة إلى الرئيس السيسى ⁦‬⁩وتمنياتهما لجمهورية مصر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، نيابًة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

و شارك معالي الوزير السعودى بنشر صور من حفل الافتتاح تجمعه مع الرئيس السيسى.

كما شارك فى الحفل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، نيابةً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسى.

وحرص ولى العهد على نقل تهانى ملك البحرين إلى أخيه الرئيس السيسى، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، و أعرب عن تهانيه للرئيس والحكومة والشعب المصري الشقيق بمناسبة افتتاح هذا الصرح التاريخي الشامخ الذي يُقدم للعالم صورة حية عن تاريخ الحضارة المصرية العريقة وإرثها الإنساني الزاخر، وفق بيان سفارة البحرين.

تصريحات ولي عهد البحرين

وأكد ولى العهد، أن المتحف المصري الكبير يوثق مسيرة الحضارة المصرية، ويُبرز أهمية الثقافة بوصفها ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الأمم، معرباً عن تقديره لما تبذله جمهورية مصر العربية من جهود رائدة في صون التراث الإنساني المشترك وتعزيز دوره في بناء جسور التواصل بين الشعوب والحضارات.

كما نوه ولي العهد إلى المكانة الحضارية والثقافية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً أن مصر عبر التاريخ منارةً للعلم والثقافة والإبداع الإنساني، ومهد للحضارات التي أسهمت في صياغة ملامح التاريخ الإنساني عبر العصور.