قامت لجنة الأمن والانضباط الجامعي بجامعة الفيوم بانعقاد جلستها الأولى لعام 2022م وكان ذلك بتاريخ التاسع عشر من يناير 2022م تحت رئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور الدكتور محمد فاروق الخبيري، وتمت الجلسة بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وخلالها أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيري بأن لجنة الأمن والانضباط الجامعي بجامعة الفيوم قد ناقشت أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة بالجامعة، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام أيضا التوجيهات والتعليمات التي تصدر عن المجلس الأعلى للجامعات وعن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تفادي كل ما يتردد عن عدم استقامة سلوك الطلاب داخل الجامعة أو ما يخل بالنظام العام والانضباط المطلوب داخلها.

تصريحات لجنة الأمن والانضباط الجامعي بجامعة الفيوم في أولى جلساتها يناير 2022

وجاءت من ضمن قرارات لجنة الأمن والانضباط الجامعي بجامعة الفيوم في أولى جلساتها والتي كانت يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرون من شهر يناير لعام 2022م، ضرورة احترام هيئة التدريس والإدارة والموظفين بالجامعة، وأيضا تم التوجيه أثناء الجلسة على أهمية المحافظة على علاقات الزمالة والتعاون المثمر والجيد بين كافة طلاب جامعة الفيوم والزملاء، بالإضافة إلى ضرورة احترام كافة المعتقدات الدينية واحترام المشاعر القومية والبعد التام عن الشائعات المغرضة؛ والتي تؤدي إلى وقوع الفتن والتسبب في مشاكل جمة، وجاءت من ضمن توجيهات لجنة الأمن والانضباط الجامعي بجامعة الفيوم، التشديد على اتباع إجراءات الوقاية والإجراءات الاحترازية المتبعة من قِبل وزارة الصحة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنع أي عمل داخل الحرم الجامعي يؤدي إلى إحداث الخلل بالنظام، وعدم المشاركة والتحريض على ما بسبب العنف والاضطراب داخل الجامعة، بالإضافة إلى المحافظة على كافة ممتلكات الجامعة ومكتسباتها وارصدتها أيضاً.