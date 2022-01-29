تصريحات تنفي ولادة طفل شمعي كل شهر بمحافظة البحر الأحمر

تداولت مؤخرًا العديد من الصحف والمواقع أن هناك حالة ولادة شمعية بمحافظة البحر الأحمر كل شهر، ويعد هذا المعدل كبير جدا بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر، ويعد السبب الرئيسي في ولادة مثل تلك الحالات الشمعية هو زواج الأقارب، حيث تزداد نسبة تشوهات الجنين في حالة ما إذا كان الزوجين أبناء عمومة، ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذا الشهر ولدت طفلة شمعية بشلاتين، وهذا الأمر نادرًا جدًا حيث تولد حالة صعبة واحدة كل ٤ سنوات في المحافظة.

تصريحات حول ولادة حالة شمعية كل شهر بالبحر الأحمر

جاءت تصريحات وزارة الصحة تنفي بعض الإشاعات التي تداولتها بعض الصحف والمواقع حول ولادة طفل شمعي كل شهر بمحافظة البحر الأحمر، ولكن صرح أحد الأطباء أن هناك حالة شمعية واحدة فقط كل عام تولد في المحافظة، وهذا يدل على أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ولادة ٤ حالات فقط، ويجدر بنا الإشارة أن تم ولادة طفلة سمعية وصرح الطبيب الذي أجرى عملية الولادة أن المولود كانت أنثى، وذلك في مدينة شلاتين التي تقع جنوب البحر الأحمر، ومن تصريحات الطبيب المشرف على الحالة فإن الطفلة ولدت بدون أنف ولديها بعض التشوهات في القدمين ويغطي الشمع جميع أجزاء جسدها، وقد أشار أن عملية الولادة كانت طبيعية وأن الأم كانت بصحة جيدة، ولكن الطفلة لم تعش إلا ٢٤ ساعة فقط بعد وضعها في الحضانة، وكانت الطفلة لا تستطيع أن تغلق عينيها وفمها يأخذ الشكل الدائري ولا تستطيع أن تحرك أطرافها لأنها مشدودة مما تعيق الحركة، ونصح الطبيب خلال تصريحات بالعمل على تقليل زواج الأقارب لأن السبب الرئيسي في حدوث تشوهات الجنين.

ما هو الطفل الشمعي

الطفل الشمعي هو حالة نادرة علميًا، واسمه العلمي “الكولوديون بيبي: Collodion Baby”، ويولد مغطى بغشاء من الشمع الخشن وهذا يجعل الطفل شكله غريب، هذا بالإضافة إلى أن أنف الطفل الشمعي تكون مفلطحة ولا يستطيع إغلاق عينيه وأطراف مشدودة مما يعني عملية الحركة لديه، وله أيضا فم دائري ولا يوجد أي شعر بجسمه.