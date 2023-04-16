تصريحات المطرب محمد محيي فى برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم

تحدث المطرب محمد محيي في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية “أسما إبراهيم” وكشف عن بعض الأمور الشخصية والفنية.

محمد محيي: يتحدث عن مشواره الفني

اشتغلت مع أجيال كتير جدا واستفدت منهم ومن خبرتهم، وأنا راضي عن مشواري الفني.

وتحدث المطرب أيضا عن برنامج رامز جلال وعن الخلاف الذي حدث بينهم وقال “لما طلعت مع رامز مكنتش أعرف ولو كنت أعرف أنه رامز مكنتش روحت واتفقت معاه إني هرجع الفلوس مقابل أنه مينزلش حلقتي لكن أتفاجأت أنها اتعرضت.”

وأعتذر المطرب محمد محيي لرامز جلال لأني مقبلتش هزاره ، بس عمري ما أروحله برنامج تاني.

كشف المطرب محمد عن رفضه للزواج طول السنين السابقة

قائلا: “أنا مش رافض أتجوز وعايز اتجوز بس كل ما تكبر كل ما تخاف أكتر والحياة صعبة وعايز حد فاهمني وفاهم طبيعة شغلي، ولما بعمل أغنية بتعبر عن مشكلة ما في حياتي والأغنية بتنزل مشكلتي بتتحل .”

وتحدث المطرب محمد محيي خلال البرنامج مع الإعلامية أسما إبراهيم عن شيرين عبدالوهاب.

قائلا: “أزمات شيرين مضيعتهاش وهترجع أقوى من الأول وفي مشكلتها مينفعش ندخل في حياتها من غير ما تستعين بينا وحسام حبيب فنان زكي وهيقف جنب شيرين على عكس المتوقع.”