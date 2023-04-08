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تصريحات الفنان مصطفى كامل فى برنامج “حبر سرى” مع الإعلامية “أسما إبراهيم”

علي محمود سيد

صرح الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال البرنامج التليفزيوني “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبرة قناة “القاهرة والناس” بعده تصريحات عن مطرب الراب “ويجز”

واعتذر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم لمطرب الراب، ويجز، موجه رسالة.

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قائلا: “حقك عليا لو أنت زعلان مني… هو شخص محترم جدا وبيتكسف.”

وأكد الفنان مصطفى كامل، أن ويجز طلب الحضور للمنزل وجلست معه مثلما جلست مع باقي الفنانين.

وصرح الفنان مصطفى كامل، أن ويجز، تحدث معه عن المعاملة السيئة التي كان يتعرض لها من قبل مجلس النقابة السابق،

مضيفا: “المعاملة مع مطربي المهرجانات كانت سيئة وبها ابتزاز وضغوط من قبل أعضاء النقابة الماضيين، وأضاف أيضا أن مطرب الراب، ويجز، أتعرض للابتزاز لما يشبه الإهانات.”

وصرح الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن مطرب الراب، ويجز، ووكيل أعماله تواصلا معه بشكل شخصي خارج النقابة.

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علي محمود سيد
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