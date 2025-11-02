تصريحات الفنانة شريهان بعد مشاركتها في حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير

أكدت النجمة شريهان اعتزازها بمشاركتها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تقديم فقرة استعراضية، وذلك بعد غياب سنوات عن الشاشات، قائلة: الشرف، كل الشرف لي، ما فيش أعظم من النهارده، ده تتويج لعمري ومسيرتي، أنا فخورة وسعيدة، وكنت مع أبطال مصريين عظام مثل محمد سعدي، وهشام نزيه، ومازن المتجول، والمايسترو هاني أباظة، مش عاوزة أنسى أي حد، لأنهم جميعًا عظماء.

تصريحات شريهان

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية: مش عارفة ألمّلم مشاعري، شريهان دلوقتي عاوزة تصلي بقية عمرها شكرًا وامتنانًا لله، شكرا له على هذا التتويج وهذا الشرف، لأنه شرف ما بعده شرف، على أرض بلدي.

وأضافت شريهان: المتحف المصري الكبير حدث عظيم، إيه الحدث العظيم والعالمي ده؟! الكل أتقن فيه، أنا مصرية وأنتمي وأتشرف بانتمائي لأقدم شعب في التاريخ، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ. الجمل دي قلب شريهان هو اللي كتبها.

سر الإطلالة

وعن إطلالتها قالت: أول ما تشرفت باختياري في هذه المناسبة العظيمة، قعدت أفكر: مين اللي ممكن اسمه يتحط جنب الحضارة المصرية؟ ومين ممكن ألبس من عنده وأكون فخورة وسعيدة؟ ومن يليق بمصر وتليق به مصر؟ لم أجد غير صديقي وحبيبي العالمي إيلي صعب.