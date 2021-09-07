تصريحات الفنانة الشابة ساندى عن سمكري البني أدمين وأنها كانت على وشك الأصابة بشلل رباعي

صرحت الفنانة الشابة ساندي عبر برنامج الحكاية للإعلامي الكبير عمرو أديب عن تجربتها مع ما يعرف (سمكري البني أدمين ) والذي يدعي أنه قادر على علاج فقرات الظهر والعظام من خلال بعض الحركات الالتوائية التي يحدثها في الجسد ( الطقطقة )، والتي أدت الفنانة هذه التجربة بناءً على ما سمعته من زملاءها الفنانين عن تلك التجربة حيث أنها تعاني من العمود الفقري، فبعد أن خضعت لتلك الجلسات شعرت بسخونة بعظامها وذهبت إلى مستشفيا لجونة وخصت لرنين وأعتقد الطبيب المعالج لها أنها أصيب بحادث أثر على عظامها وعمودها الفقري وأخبرها الطبيب أنها كان يمكن أن تصاب بشلل رباعي، وعندما أخبرته بأنها يمكن أن تحرر ضده محضر، حاول تهدئتها وحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت أنه كان سعر الجلسة ٤٥٠، ولكنه كان يطلب من الفنانين تصويرهم أثناء الجلسة ورفع الفيديو على مواقع التواصل كنوع من الدعاية للعيادة الخاصة به، وذكرت أنها ما يقرب العامين تعالج الغضروف وأن العديد من الفنانين أيضاً خاضوا نفس التجربة الفنان ماجد المصري ومنه فضالي و كريم فهمي و أسماء جلال اعتقادا منهم أنه حاصل على دورات تدريبية وشهادات من الخارج، وذكرت أن هذه الواقعة حدث في عام ٢٠١٩ واخبرت بأن هذا المعالج مُدعي منذ أصابتها، وأوضحت أنها سعيدة أن هذا المعالج تم القبض عليه وتم جزاؤه لأنه أحدث لها أضرار جسيمة.