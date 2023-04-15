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تصريحات الشاعر أيمن بهجت قمر فى برنامج “أنا والقناع”

علي محمود سيد

صرح الشاعر أيمن بهجت قمر في برنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب بعدة تصريحات عن النجم الكبير محمد رمضان، والنجم أحمد مكي، في فيلم “سمير أبو النيل”.

قائلا: أنا بحب محمد رمضان وأعتز به وهو نمبر وان بيعمله في الأغنية وهو في التليفزيون ممتاز وعنده كيمياء مع محمد سامي ويعرف يقدمه بشكل كويس”.

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وأكد أيمن بهجت قمر“ أن وضع محمد رمضان في السينما مختلف، ونمبر وان في السينما بالإيرادات مش بالتهجيص ولكن إيراداته الثالث والرابع عمرها ما كانت نمبر وان باستثناء السنة اللي عمل فيها فارق كبير كان فيلم قلب الأسد وكان في منافسة مع فيلم ولإد رزق”.

وأشار أيمن بهجت قمر، أنه المسؤول عن فشل فيلم سمير أبو النيل.

قائلا:“ أنا السبب إن فيلم أحمد مكي مش ناجح قوى وسوء اختياري للموضوع وفيلم سمير أبو النيل في ناس كتير موجودة شبهة جدا دلوقتى وكان فيلم حلو بس مش في وقته.”

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علي محمود سيد
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