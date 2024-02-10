آمال ماهر تكشف عن رأيها في فعاليات السعودية وكواليس فترة غيابها

حلت المطربة آمال ماهر ضيفة على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر في حلقة أمس الجمعة، وتحدثت عن خططها المستقبلية وماذا ستقدم لجمهورها في الفترة القادمة، وعن رأيها في التطور الذي يحدث في السعودية والفعاليات الفنية التي تُقام هناك، في هذا المقال سوف نتعرف على أبرز تصريحات آمال ماهر التي وردت في هذا اللقاء.

آمال ماهر: سعيدة بما يحدث في السعودية

قالت النجمة آمال ماهر إنها كمصرية وعربية سعيدة بما يحدث في السعودية من تطور وفعاليات فنية عالمية تجري على أرض السعودية وتستقطب نجوم العالم إلى أرض المملكة.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الفعاليات السعودية التي نالت إعجابها، كما لفت نظرها التنظيم الجيد والمفاجآت غير المتوقعة التي تحدث في الفعاليات.

آمال ماهر تتحدث عن فترة غيابها

تحدثت النجمة آمال ماهر عن الشائعات التي أحاطت بها أثناء فترة غيابها، وأوضحت أن البعض لا يعلم أنها أصيبت بفيروس كورونا ثلاث مرات، وحتى عندما ظهرت للجمهور وأخبرتهم بأنها بخير لم يصدق البعض أنها هي، رغم أنها كانت في منزلها.

وأكدت آمال أنها تستعد لطرح النصف الثاني من ألبوم “أنا كويسة” في الأيام القادمة، وسوف تقوم بطرح بعض الأعمال الجديدة بعد شهر رمضان الكريم.

وأكدت أيضًا أنها لا تستمع إلى أغانيها بعد طرحها، ولكنها تتابع بعض التعليقات وتشعر بالسعادة عندما تجد تعليقات إيجابية كثيرة، وأكدت أن قوة الأغنية وتأثيرها ليس بعدد المشاهدات، ولكن بوصولها إلى الناس وإعجابهم وتأثرهم بها.