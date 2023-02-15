“تشبه الأصلية تماماً” هاربون قاموا بتجهيز مقبرة فرعونية مزيفة ببني سويف للنصب على تجار الآثار

خلال الساعات القليلة الماضية كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قيام بعض الخارجين على القانون ببناء وتجهيز مكان على شكل مقبرة أثرية أسفل الأرض منقوشة وجدرانها مرسومة بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط، وبداخلها تابوت من الجبس بورد وتماثيل مصنوعة يدويًا وكميات من السبائك المطلية بلون الذهب والمصنوعة من الجبس، وذلك لاستخدامها كحيلة للنصب على الطامعين في تجارة الآثار.

هذا وقد تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور عمر ذكي مدير آثار بني سويف، وأوضحت أن المقبرة مزيفة بالكامل وجميع التماثيل بداخلها من الجبس وهناك سبائك مقلدة بالذهب مصنوعة من الجبس والفايبر، وجميع محتويات تلك المقبرة ليست أثرية على الإطلاق، وتم شراؤها من منطقة خان الخليلي.

وأوضحت اللجنة المشكلة والتي قامت بفحص القطع المتواجدة بالمقبرة، أن المقبرة المزيفة بمحافظة بني سويف تم تجهيزها على طريقة المقابر المصرية القديمة لتصويرها والنصب على المواطنين بحجة بيعها، حيث وُجدت على جدرانها رسومات ونقوش وخرطوش لا يمت للحضارة المصرية بأي صلة.