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“تشبه الأصلية تماماً” هاربون قاموا بتجهيز مقبرة فرعونية مزيفة ببني سويف للنصب على تجار الآثار

محمود الشريف

خلال الساعات القليلة الماضية كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف قيام بعض الخارجين على القانون ببناء وتجهيز مكان على شكل مقبرة أثرية أسفل الأرض منقوشة وجدرانها مرسومة بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط، وبداخلها تابوت من الجبس بورد وتماثيل مصنوعة يدويًا وكميات من السبائك المطلية بلون الذهب والمصنوعة من الجبس، وذلك لاستخدامها كحيلة للنصب على الطامعين في تجارة الآثار.

هاربون قاموا بتجهيز مقبرة فرعونية مزيفة ببني سويف للنصب على تجار الآثار

هذا وقد تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور عمر ذكي مدير آثار بني سويف، وأوضحت أن المقبرة مزيفة بالكامل وجميع التماثيل بداخلها من الجبس وهناك سبائك مقلدة بالذهب مصنوعة من الجبس والفايبر، وجميع محتويات تلك المقبرة ليست أثرية على الإطلاق، وتم شراؤها من منطقة خان الخليلي.

هاربون قاموا بتجهيز مقبرة فرعونية مزيفة ببني سويف للنصب على تجار الآثار
مقبرة فرعونية مزيفة

وأوضحت اللجنة المشكلة والتي قامت بفحص القطع المتواجدة بالمقبرة، أن المقبرة المزيفة بمحافظة بني سويف تم تجهيزها على طريقة المقابر المصرية القديمة لتصويرها والنصب على المواطنين بحجة بيعها، حيث وُجدت على جدرانها رسومات ونقوش وخرطوش لا يمت للحضارة المصرية بأي صلة.

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هاربون قاموا بتجهيز مقبرة فرعونية مزيفة ببني سويف للنصب على تجار الآثار
مقبرة بني سويف
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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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