تسهيلات كتيرة.. الإسكان تطرح 33 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة “تفاصيل”

صرح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان اللواء “حسام الدين مصطفي رزق”، عن قيام الهيئة بتوفير 33 وحدة سكنية للبيع بنظام القرعة في موقع مميز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وأكد حسام الدين عن قيام الهيئة بمجهودات كبيرة لتسهيل عملية السداد، مشيرًا إلى إمكانية سداد قيمة الوحدة السكنية بنظام التقسيط، وأنه يمكن للمواطن سداد التكاليف على مدة كبيرة تصل حتي 10 سنوات، موضحًا مواصفات الوحدات السكنية، وأنها تتوفر بمساحات “109 م٢ – 124 م٢ – 152 م٢”.

الإسكان تطرح 33 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة

كشف اللواء “حسام الدين مصطفي رزق” رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح الهيئة لعدد 33 وحدة سكنية للبيع في موقع مميز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، موضحًا بأنه يتم بيع الوحدات السكنية طبقًا لنظام القرعة، ويتم السداد طبقًا لنظام التقسيط، لمدة تسهل حتي 10 سنوات، كأحد التسهيلات التي قدمتها الهيئة للمواطنين.

وتابع رزق بأنه يتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط للتعرف على كافة المواصفات والمبالغ المالية بقيمة 200 جنيه، بداية من يوم الاثنين الموافق 18 يوليو، وتستمر حتي مدة أقصاها الخميس 28 يوليو الجاري وذلك من خلال مقر الهيئة الرئيسي الموجود في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، وأوضح رزق بأن الوحدات السكنية تتوفر بمساحات “109 م٢، 124 م٢، 152 م٢”، وأنه يتم التسليم في شهر نوفمبر القادم 2022.

وأوضح رزق بأنه يتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين، يوم الاثنين 15 أغسطس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر الهيئة الرئيسي، وأنه يمكن التواصل مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، من خلال أرقام التواصل الموحدة للاستعلام عبر الرقم الموحد 22724898 أو عبر الرقم 22724987، ويتم الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات وتزويدك بالمعلومات المطلوبة.