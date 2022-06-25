“قبل إيقاف البطاقة” تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 بالخطوات عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg

يعتبر تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 واحد من أكثر المواضيع التي يتم عنها البحث في جميع المحركات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يرغب الملايين من الأشخاص المستفيدين من البطاقات التموينية في مصر في التعرف على خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 خاصة مع توقف عدد كبير من البطاقات التموينية في مختلف المحافظات المصرية المختلفة، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد طالبت المواطنين في جميع المحافظات المصرية بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين القريبة منهم من أجل تسجيل رقم التليفون الخاص بهم والمسجل باسم رب الأسرة المسجل به رقم البطاقة التموينية، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة بطريقة تسجيل الرقم على البطاقة بشكل إلكتروني.

تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بالإعلان عن الخطوات اللازمة لـ تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 وذلك حيث نظمت الوزارة إمكانية تسجيل رقم الموبايل في البطاقة بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وعدم التزاحم على مكاتب التموين في جميع المحافظات، وكانت الوزارة قد أعلنت عن أخر موعد لتسجيل الرقم على البطاقة التموينية هو 25 مايو الجاري 2022 ولكن بناءً على رغبة الملايين من المواطنين وحرصاً من الوزارة على عدم إيقاف البطاقات الخاصة بالمواطنين فأكدت الوزارة على مد فترة التسجيل حتى يوم 30 يونيو 2022 القادم.

طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

ونتعرف سويًا الآن على خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 بشكل إلكتروني وفقاً لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في الفترة الماضية:-