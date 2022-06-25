“قبل إيقاف البطاقة” تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 بالخطوات عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg
يعتبر تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 واحد من أكثر المواضيع التي يتم عنها البحث في جميع المحركات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يرغب الملايين من الأشخاص المستفيدين من البطاقات التموينية في مصر في التعرف على خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 خاصة مع توقف عدد كبير من البطاقات التموينية في مختلف المحافظات المصرية المختلفة، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد طالبت المواطنين في جميع المحافظات المصرية بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين القريبة منهم من أجل تسجيل رقم التليفون الخاص بهم والمسجل باسم رب الأسرة المسجل به رقم البطاقة التموينية، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة بطريقة تسجيل الرقم على البطاقة بشكل إلكتروني.
تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بالإعلان عن الخطوات اللازمة لـ تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 وذلك حيث نظمت الوزارة إمكانية تسجيل رقم الموبايل في البطاقة بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وعدم التزاحم على مكاتب التموين في جميع المحافظات، وكانت الوزارة قد أعلنت عن أخر موعد لتسجيل الرقم على البطاقة التموينية هو 25 مايو الجاري 2022 ولكن بناءً على رغبة الملايين من المواطنين وحرصاً من الوزارة على عدم إيقاف البطاقات الخاصة بالمواطنين فأكدت الوزارة على مد فترة التسجيل حتى يوم 30 يونيو 2022 القادم.
طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر
ونتعرف سويًا الآن على خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 بشكل إلكتروني وفقاً لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في الفترة الماضية:-
- يجب زيارة موقع دعم مصر الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.
- على يمين الشاشة ستجد “خدمات تموينية للمواطنين” قم بالضغط عليها.
- قم باختيار خدمة تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.
- سجل رقم بطاقة التموين الخاصة بك والمكون من 12 رقم.
- الضغط على طلب الرقم السري الخاص بك.
- ثم بعد ذلك قم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك (يجب أن يكون مسجل باسم رب الأسرة).
انا كل ما ادخل رقم البطاقه المكون من ١٢رقم وهو رقم صحيح يكتبلى اتاكد من الرقم عايزة اسجل الرقم مش عارفه والرقم صحيح
أدخل الأرقام بالانجليزي
موقع زي الزفت مش عاوز يقبل وكل ما ادخل رقم البطاقة بيطلب إدخالها تاني ولا يستجيب
بدخل رقم البطاقه بيقوللي تأكد من إدخال ١٢ رقم البطاقه وانا واثقه انى دخلت الرقم صح فده معناه ايه وانا قبل كده كنت بعت الطلب وقالولي يتم مراجعة الطلب وفات اسبوع ومافيش رد
عايزاسجل رقم التليفون
عاوز اصحح الرقم الذى ارسلته
الرقم المسجل 01013576385
التموين
أرسلت رقمى يوم الاثنين ٣٠ مايو وحتى الان الجمعة ٣ يونيو لم يصلنا اى رد .. والرقم تحت المراجعة ..
التموين
تسجيل رقمي
والدى توفى وتم فصله وماكنش مسجل له ربقم تليفون.
ممكن اسجل تليفونى انا ابنه اسمى مجدى مرززق ااغباسى محمد
ينفع طبعا
اريد البريد الإلكتروني
تسجيل رقم التليفون للبطاقه التموين
تسجيل البطاقه برقم التليفون
مروة عبدالله محمد ابودقه