تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل بالرقم القومي وموعد صرف منحة 1000 جنية والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة القوي العاملة أنه يمكن تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل بالرقم القومي عبر موقع الوزارة من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مديريات القوي العاملة بالمحافظة، لتخفيف إجراءات التسجيل على المواطنين، كما أعلنت الوزارة أنه يمكنك الذهاب إلي مديريه القوي العاملة التابع لها وتقديم المستندات المطلوبه وسوف نوضحها لكم في نهاية التقرير، كما أكدت الوزارة أنه جاري الانتهاء من الإجراءات القانونية لتفعيل صندوق إعانة الطوارئ طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تقديم الدعم المالي والمساندة لجميع المواطنين من أصحاب العمالة الغير منتظمة مشيرة إلى أنه سيتم البدء في صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية فور الانتهاء من تفعيل الصندوق ومن المقرر أن يتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد.

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

نوضح لكم في السطور التالية خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة:

اولا الدخول إلى موقع وزارة القوي العاملة. ثم النقر على منحة العمالة الغير منتظمة. وبعد ذلك البدء في تسجيل بيانات المواطن من الاسم الرباعي والمهنة ورقم الهاتف. بالإضافة إلى تسجيل تاريخ الميلاد والعنوان والحالة الاجتماعية. كما يتم إدخال الرقم التأميني والرقم القومي والموقف من التجنيد. واخيرا انقر على زر حفظ الطلب.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

أعلنت وزارة القوي العاملة أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستحقين لصرف منحة 1000 جنية بالرقم القومي عبر موقعها على وزارة القوي العاملة فور أن يتم الانتهاء من رصد حالات المتقدمين، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم إسناد المستندات المطلوبة بشكل صحيح وهي: