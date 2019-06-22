تسجيل المواليد في البطاقات التموينية عبر رابط موقع دعم مصر لتسجيل بطاقة التموين الذكية

الحكومة المصرية ومجلس الوزراء يسعى دائما من اجل المحافظة على المواطن المصري لمواجهة موجة الغلاء التي تضرب البلاد الآن، وحرصا منها تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع الأسر المصرية، خدمة تسجيل المواليد في البطاقات التموينية، بداية من الشهر القادم ولكن وضعت الوزارة بعض من الشروط العامة والضوابط من اجل أن يصل الدعم النقدي لمحدودي الدخل فقط من المواطنين المصريين في جميع المحافظات المصرية، حيث يمكنكم من خلال رابط موقع دعم مصر لتسجيل بطاقة التموين الذكية، والذي سوف نرفقه لكم لكي يقوم جميع المستفيدين والمستفيدات بالدخول عليه من اجل البدء في تسجيل البيانات وتحديثها فور تفعيل الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة .

تسجيل المواليد في البطاقات التموينية

بوابة الحكومة الإلكترونية وزارة التموين لإضافة المواليد، سوف تقوم بتفعيل رابط التسجيل أمام جميع المواطنين مستحقي الدعم السلع التموينية الغذائية والخبر، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يمكن لملايين الأسر المصرية الدخول على موقع دعم مصر استكمال وإضافة المواليد الجديدة ، بكل سهولة من خلال استخدام الرقم القومي ورفع المستندات التي طلبتها الوزارة من جميع المواطنين الراغبين في تحديث البيانات وإضافة المواليد وفقا للشروط العامة.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل بطاقة التموين الذكية

وزارة التموين والتجارة طالبت من المواطنين برفع بعض من المستندات على الموقع الإلكتروني، لشبكة دعم مصر الإلكترونية، والتي رفقناه رابطها بعالية، حيث يمكن للإباء وأرباب المنازل بإدخال المواليد بداية من سنتين وحتي 16 سنة، وذلك عن طريق أحضار شهادات الميلاد لجميع الأبناء التي في الأعمار التي ذكرناها لكم سابقا، مع أحضار صورة من الرقم القومي واخر فاتورة كهرباء وبطاقة التموين وبطاقات الرقم القومي لباقية أفراد الأسرة المصرية، بعد ذلك يقوم باستكمال باقي إجراءات التسجيل وتحديث البيانات على رابط موقع subsidy.egypt.gov.eg دعم مصر التابع لوزارة التموين المصرية .

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