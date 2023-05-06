تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة 1000 جنية خطوات التسجيل بمنحة الرئيس السيسي www.manpower.gov.eg

تسجيل العماله الغير منتظمه منحه ال 1000 جنيه هو ما سوف نعرضه في هذا التقرير بالتفصيل بعد أن اشتعل البحث عن خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من الموبايل بالرقم القومي خلال الأسبوع الماضي وبالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صرف منحة 1000 جنية للعمالة الغير منتظمة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار مما يسبب في عبء كبير على هذه الفئة، كما سوف نوضح لكم أنواع العمالة الغير منتظمة والفئات التي تستحق المنحة وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم صرف منحة الالف جنية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

تسجيل العماله الغير منتظمه منحه ال 1000 جنيه

يمكن للمواطنين التسجيل في منحة الرئيس السيسي وصرف منحة 1000 جنية من خلال الخطوات التالية:

فتح موقع وزارة القوي العاملة.

اختيار أيقونة العمالة الغير منتظمة.

النقر على تسجيل حساب جديد.

كتابة البيانات الشخصية ومنها الرقم القومي.

وتسجيل رقم الهاتف.

ادخال الرقم التأميني وتاريخ الميلاد.

اختيار المهنه التابع لها.

ادخال العنوان بالتفصيل.

الضغط على زر حفظ.

منحة 1000 جنية العمالة الغير منتظمة 2023

ويجب على المواطن تقديم المستندات المطلوبة ليتمكن من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي .

صورة من شهادة الميلاد.

المستندات التي تفيد بعدم حصول المواطن على دخل ثابت.

مستندات شاملة على جميع المعلومات الشخصية.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

وأكدت وزارة القوي العاملة أنها لن تقوم بإرسال رسائل نصية على هواتف المواطنين تطلب منهم أي بيانات شخصية وأن التسجيل فقط يتم من خلال موقع وزارة القوي العاملة أو من خلال مديريات القوي العاملة، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أحد.