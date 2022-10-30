تساقط أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ال6 أيام المقبلة| طلعوا البطاطين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة القادمة، بداية من غدًا الاثنين الموافق 31 أكتوبر، وحتى يوم السبت القادم الموافق 5 نوفمبر، وكشفت الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الجمهورية على فترات متقطعة، وأوضحت الهيئة الظواهر الجوية المتوقع حدوثها ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس ال6 أيام المقبلة

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود خلال الفترة المقبلة طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على جنوب الصعيد، وأوضحت الأرصاد الجوية بأنه يسود في أول الليل طقس لطيف وفي آخره طقس مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، وأوضحت الأرصاد الجوية بأن الفترة المقبلة تشهد الظواهر الجوية التالية:

يوم الاثنين 31 أكتوبر:

تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال فترات الصباح الباكر، تشهد بعض المناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ما بين 30% إلى 40% تقريبًا، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 1 نوفمبر:

تظهر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال فترات الصباح الباكر، تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرص أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 2 نوفمبر:

تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرص أمطار متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الخميس 3 نوفمبر:

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يومي الجمعة والسبت 4 و5 نوفمبر:

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.