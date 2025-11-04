تزامنًا مع الحدث العالمي.. “YLY السويس” يوحّد الشباب في متابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

نظم اتحاد وزارة الشباب والرياضة، “شباب يدير شباب” (YLY)، فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بممشى “أهل السويس”، وسط أجواء وطنية مبهجة وحضور جماهيري كبير من أهالي المحافظة، برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمتابعة الأستاذ شهاب جمال الدين رئيس مجلس إدارة الإتحاد.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات علي رأسهم، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة سماح المهدي مديرة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، حيث حرص الجميع على متابعة الحدث التاريخي الذي يبرز عظمة الحضارة المصرية وما تشهده الدولة من إنجازات غير مسبوقة.

وامتداداً لجهود وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الوعي الوطني لدى النشء والشباب، وحرصها على نقل الأحداث القومية الكبرى التي تجسد عظمة الدولة المصرية، قامت مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية في محافظة السويس، ببث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر شاشاتها، تأكيدًا على دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء الوعي الحضاري وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

ويأتي تنظيم هذا العرض في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، حيث نُظمت الفعالية في التوقيت نفسه بجميع محافظات الجمهورية، ضمن خطة موحدة لاتحاد (YLY) لبث افتتاح المتحف المصري الكبير وإشراك الشباب في هذا الحدث الوطني التاريخي.