تريند الفن.. إصابة ابن زينة بكسر في الذراع ونبيلة عبيد تثير الجدل وشيرين رضا تُصرح: بحب أبوظ شكلي

تتوالى الأحداث داخل الوسط الفني وفي حياة المشاهير وتتجدد كل ساعة، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية أكثر الأخبار التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد والمتعلقة بنجوم الفن.

نبيلة عبيد تتغزل في ظافر العابدين

برز اسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد في محرك بحث جوجل، بعدما ظهرت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهي تحتضن الفنان التونسي ظافر العابدين وتقول له: أنا من معجباتك وبتابعك.

وتحدث البعض عبر مواقع التواصل بأن الزمن يمكن أن يفعل أكثر من ذلك، خاصة عندما تخفت الأضواء عن نجمة كبيرة مثل نبيلة عبيد، كانت تسيطر على شباك تذاكر السينما لأوقات طويلة، والآن تبحث عن أي لقطة حتى تظهر في التريند.

ابن الفنانة زينة يظهر من داخل المستشفى

نشرت الممثلة المصرية زينة استوري عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، حيث ظهر أحد أبناءها التوأم وذراعه في الجبس، وكتبت زينة: الحمد لله، دون أن تكشف عن السبب الذي جعله يتعرض لهذا الأمر.

الفنانة شيرين رضا: بحب أبوظ شكلي في الأفلام

أدلت النجمة شيرين رضا ببعض التصريحات على هامش حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، حيث كشفت أنها تتعمد دائما اختيار أدوار وشخصيات مختلفة عنها قائلة: في الأفلام بحب أبوظ شكلي حسب الدور، لكن على الريد كاربت بكون “حلوة” لأنني بكون أنا.

وأكدت أنها شاركت في فيلمين سوف يتم طرحهما قريبا وهما: فيلم ما بعد الجنون، وفيلم مقسوم، وأشارت إلى أن شكلها سيكون متغير تماماً.