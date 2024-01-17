تريند الفن.. آيتن عامر توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز ونجاة فنانة معتزلة من حادث سير

شهدت الساحة الفنية المصرية اليوم الأربعاء، 17 يناير 2024، عددًا من الأخبار البارزة، كان من أهمها رسالة الفنانة آيتن عامر إلى ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها، ونجاة الفنانة لورا عماد من حادث سير، في السطور التالية سوف نتعرف على التفاصيل.

رسالة آيتن عامر إلى ياسمين عبد العزيز

ردت الفنانة أيتن عامر على نفي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن سبب طلاقها من زوجها النجم أحمد العوضي هو خيانته لها، من خلال منشور لها في منصة إنستجرام.

وكتبت أيتن عامر تعليقاً على منشور ياسمين عبد العزيز: “لماذا تشرحين الأمر لنا؟ فهذا الأمر خاص بكما فقط، ربنا يعملكم الخير ويعوضكم خير، انتم الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكم وندعيلكم.

ويأتي رد أيتن عامر بعد الجدل الذي حدث عن سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وبسببه كتبت عبر حسابها الرسمي: أشهد الله أن أحمد العوضي لم يخونني طوال 5 سنوات من الزواج.

نجاة لورا عماد من حادث سير

تعرضت الفنانة المعتزلة لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير، لحادث سير مروع، ونشرت لورا عماد على حسابها الرسمي بـInstagram، مقطع فيديو لسيارتها، وعلقت كاتبة: “لم أتعرض أبدًا لحادث في حياتي، ولطالما كنت أقول إن الخوف من السائقين الآخرين مهما كنت تجيد القيادة، وأن ما كتبه الله لك ستراه، وأنك لا تملك في نفسك ولا في من حولك شيئًا سوى أن تدعو لنفسك ولمن حولك أن يحفظكم الله ويلطُف بكم”.

وتابعت: “أما أهم اكتشاف اكتشفته هو أن الزحام أكثر أمانًا بكثير من الشوارع الخالية السريعة الجاذبة لمحبي السرعة.

وأضافت: أما الحاجة التانية اللي عارفاها من زمان، إن اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس أتكسر قلبهم لأنهم حبوه من قلبهم.

وأكملت: بشكرك يارب إني مكسرتش قلب حد واني طلعت منها على خير، ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ أولادكم من شر الطريق وشر الناس المستهترة.

وكانت لورا قد اعتزلت التمثيل بعد زواجها من شريف منير، حيث كانت قد شاركت في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: فيلم “البطل”، وفيلم “سوق المتعة”.