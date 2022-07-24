ترك وراءه منشور مؤثر.. شاب بدمياط ينهي حياته في نهر النيل

انتشرت حالة من الحزن في محافظة دمياط في الساعات القليلة الماضية، بعد إنهاء شاب حياته في نهر النيل من أبناء محافظة دمياط يدعى شريف السلكاوي، حيث ترك المحفظة والحذاء وألقى بنفسه في نهر النيل.

تفاصيل إنهاء شاب حياته بنهر النيل في دمياط

تعود تفاصيل الواقعة أن شريف السلكاوي كان يعمل قهوجي ولكن حدث له حدث أدى إلى دخوله في حالة نفسية، وهي وفاة والدته حيث نعى والدته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا :”أمي وإن رحلت ستبقى حية في قلوبنا”.

وبعد وفاة والدته نشر شريف السلكاوي ابن محافظة دمياط العديد من المنشورات التي تفيد دخوله في حالة صدمة، حيث نشر منشور قائلًا: ” رب لا تصدمني بمن أحسنت بهم الظن يوما فقد اكتفيت”، ونشر منشور آخر قائلًا: ” ماتت الدهشة فأصبح كل شئ متوقع”.

وفي الـ 12 ساعة الماضية حاولت فرق الإنقاذ النهري بدمياط انتشال الجثة إلا أن الجثة قد انجرفت في مياه النيل، إلى أن تم انتشالها في عصر يوم السبت أمس، بعد مرور نصف ساعة من بلاغ الأهالي، وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى التخصصي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي جانب متصل أنهى شاب يدعى محمد عماشه حياته بنهر النيل بمحافظة دمياط أيضًا بسبب مروره بأزمه مالية، وهو الأمر الذي جعل محافظة دمياط في حالة حزن بعد إنهاء شابان من أبناءها حياتهما في نهر النيل.