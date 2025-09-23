ترقبوا مسلسل اللعبة 5 قريبًا على شاهد وMBC مصر بأحداث جديدة ومثيرة

مسلسل اللعبة الذي حاز على إعجاب الجماهير طوال 4 أجزاء سابقة، وحقق مشاهدات عالية يعود في الجزء الخامس بالمزيد من الأحداث الشيقة والمثيرة تحت عنوان “ماظو ووسيم”.

ويأتي الجزء الجديد من اللعبة بالمزيد من المواقف الكوميدية والأحداث الجديدة والأفكار المتنوعة.

وتلبية لرغبة المشاهدين الباحثين عن تفاصيل الجزء الخامس وموعد ومكان عرضه نقدم لكم المزيد من التفاصيل.

فكرة عن قصة مسلسل اللعبة الجزء الخامس

يستمر الصراع بين ماظو ووسيم من أجل تحقيق الفوز في مسابقات اللعبة، ويحمل هذا الجزء رغبة ماظو في الثأر من صديقه اللدود وسيم والانتصار عليه، بعدما انتهت أحداث الجزء الرابع بفوز ساحق لوسيم بالجائزة الكبرى، وذلك من خلال المزيد من الأحداث الفكاهية والمقالب المتبادلة.

يشارك أبطال العمل التقليديين في تشكيل تلك المباراة الممتعة بين الفريقين، مما يضفي على المشاهدة المزيد من المتعة والتشويق.

أعلن هشام ماجد عبر حسابه على “أنستجرام” أثناء عرضه البوستر الدعائي للعبة 5 “مازو ووسيم” أنه من المحتمل عرض المسلسل في منتصف شهر نوفمبر القادم، حيث يتم الآن استكمال باقي الحلقات، لكن الموعد النهائي لم يتحدد حتى الآن.

وعن القنوات الناقلة صرح هشام ماجد أن المسلسل سوف يعرض على منصة “شاهد” وقناة MBC مصر.

وعرض هشام ماجد المزيد من الصور التي تجمعه مع فريق العمل.

وقد كشف ماجد أن هذا الجزء يضم أحداثا مرعبة لن يتخيلها المشاهد.

أبطال الجزء الخامس من اللعبة

احتفظ مخرج العمل معتز التوني بجميع الأبطال الذين حققوا معا انسجاما وتناغما حققوا من خلاله نجاحا ساحقا استمر لمدة 5 أجزاء متتالية وهم:

هشام ماجد (ماظو)

شيكو (وسيم)

مي كساب (شيماء)

ميرنا جميل (إسراء المدبولي)

محمد ثروت (جميل جمال)

سامي مغاوري (بسيوني الملط)

أحمد فتحي (سعدون)

مي كساب تدلي بتصريحات حول اللعبة 5

عبرت النجمة مي كساب عن سعادتها الغامرة بتقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، وذكرت أن فريق العمل حرص على إضافة المزيد من التشويق والإثارة بحيث يشعر المشاهد بتطور الألعاب التي تقدم إليه ويحرص على متابعتها بشغف.

أضافت مي كساب أنها قامت بالمشاركة في عدد من الأفلام والمسلسلات أثناء توقف التصوير في الجزء الخامس، ولكن ذلك لم يمنعها من الالتزام بمواعيد التصوير، وأنها تعد الجمهور بالمزيد من الأحداث الشيقة والمشاهدة الممتعة.

