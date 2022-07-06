تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 وأهم ترددات قنوات الأطفال نايل سات الجديدة

يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 وعن أبرز وأهم ترددات قنوات الأطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتميز قناة طيور الجنة بمحتواها الذي يحبه الأطفال كثيرًا، لما به من أغنيات ومحتوى يحث على القيم والتعليم بطريقة مبسطة من خلال الكرتون والأغاني المتميزة، لذلك يحرص الآباء على تنزيل تردد قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة، ومن خلال هذا التقرير يمكنك تنزيل تردد قناة طيور الجنة والعديد من قنوات الأطفال الأخرى التي تقدم محتوى مميز وترفيهي للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

قناة طيور الجنة هي واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال، لذا تحظي باهتمام قطاع كبير من المواطنين بمصر وبالوطن العربي، حيث تقدم قناة طيور بيبي الأناشيد وتربطها بكرتون مميز للأطفال، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية، فتلك البرامج تجذب انتباه الأطفال، وتحظى القنوات بثقة الآباء والأمهات لأن محتواها يقدم للأطفال القيم والفضائل بطريقة مسلية.

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد الجديد لقناة طيور الجنة: 11393

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022

يمكنك تحديث التردد الآن وكتابة التردد الجديد 11396

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

ترددات قنوات الأطفال نايل سات الجديدة

هنا ستجد أبرز وأهم ترددات قنوات الأطفال الجديدة 2022، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وتقدم محتوي ترفيهي للأطفال، منها قنوات تقدم أغاني للأطفال وأيضا قنوات تقدم كارتون مميز وأيضا مدبلج باللغة العربية والبعض بالانجليزية.

تردد قناة كرتون نتورك 2022

التردد هو: 12226

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: هو 3/4

هنا يمكنك تنزيل جميع ترددات نايل سات 2022 الجديدة

تردد قناة روتانا كيدز 2022

التردد هو/ 11296

معدل ترميز/ 27500

الاستقطاب/ أفقي

تردد قناة كراميش الجديد 2022

التردد الجديد لقناة كراميش هو/ 11603

معدل ترميز/ 27500

الاستقطاب/ أفقي

تردد قناة ميكي الجديد 2022

التردد الجديد لقناة ميكي هو/ 11528

معدل ترميز/ 27500

الاستقطاب/ أفقي

تردد قناة سمسم الجديد 2022

التردد الجديد لقناة سمسم هو/ 11483

معدل الترميز/ 27500

الاستقطاب/ أفقي

معامل تصحيح الخطأ/ 6/5

تردد قناة mbc 3 الجديد 2022

التردد الجديد هو / 11470

معدل ترميز/ 27500

معامل تصحيح الخطأ 3\4

الاستقطاب/ عمودي

تردد قناة بطوط 2022

التردد الجديد لقناة بطوط هو/ 11594

استقطاب/ أفقي

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة تنه ورنة 2022

التردد الجديد لقناة تنه ورنة/ 11853

استقطاب/ أفقي

معدل ترميز/ 27500

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