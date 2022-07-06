تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 وأهم ترددات قنوات الأطفال نايل سات الجديدة
يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 وعن أبرز وأهم ترددات قنوات الأطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتميز قناة طيور الجنة بمحتواها الذي يحبه الأطفال كثيرًا، لما به من أغنيات ومحتوى يحث على القيم والتعليم بطريقة مبسطة من خلال الكرتون والأغاني المتميزة، لذلك يحرص الآباء على تنزيل تردد قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة، ومن خلال هذا التقرير يمكنك تنزيل تردد قناة طيور الجنة والعديد من قنوات الأطفال الأخرى التي تقدم محتوى مميز وترفيهي للأطفال.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022
قناة طيور الجنة هي واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال، لذا تحظي باهتمام قطاع كبير من المواطنين بمصر وبالوطن العربي، حيث تقدم قناة طيور بيبي الأناشيد وتربطها بكرتون مميز للأطفال، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية، فتلك البرامج تجذب انتباه الأطفال، وتحظى القنوات بثقة الآباء والأمهات لأن محتواها يقدم للأطفال القيم والفضائل بطريقة مسلية.
تردد قناة طيور الجنة 2022
- التردد الجديد لقناة طيور الجنة: 11393
- الاستقطاب: عمودي
- معدل ترميز: 27500
تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022
- يمكنك تحديث التردد الآن وكتابة التردد الجديد 11396
- معدل ترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
ترددات قنوات الأطفال نايل سات الجديدة
- هنا ستجد أبرز وأهم ترددات قنوات الأطفال الجديدة 2022، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وتقدم محتوي ترفيهي للأطفال، منها قنوات تقدم أغاني للأطفال وأيضا قنوات تقدم كارتون مميز وأيضا مدبلج باللغة العربية والبعض بالانجليزية.
تردد قناة كرتون نتورك 2022
- التردد هو: 12226
- معدل ترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: هو 3/4
- هنا يمكنك تنزيل جميع ترددات نايل سات 2022 الجديدة
تردد قناة روتانا كيدز 2022
- التردد هو/ 11296
- معدل ترميز/ 27500
- الاستقطاب/ أفقي
تردد قناة كراميش الجديد 2022
- التردد الجديد لقناة كراميش هو/ 11603
- معدل ترميز/ 27500
- الاستقطاب/ أفقي
تردد قناة ميكي الجديد 2022
- التردد الجديد لقناة ميكي هو/ 11528
- معدل ترميز/ 27500
- الاستقطاب/ أفقي
تردد قناة سمسم الجديد 2022
- التردد الجديد لقناة سمسم هو/ 11483
- معدل الترميز/ 27500
- الاستقطاب/ أفقي
- معامل تصحيح الخطأ/ 6/5
تردد قناة mbc 3 الجديد 2022
- التردد الجديد هو / 11470
- معدل ترميز/ 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3\4
- الاستقطاب/ عمودي
تردد قناة بطوط 2022
- التردد الجديد لقناة بطوط هو/ 11594
- استقطاب/ أفقي
- معدل ترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة تنه ورنة 2022
- التردد الجديد لقناة تنه ورنة/ 11853
- استقطاب/ أفقي
- معدل ترميز/ 27500
- تنزيل تردد قناة Mti الرياضية
تردد قناة توم وجيري 2022
- التردد الجديد لقناة توم وجيري هو/ 11354
- استقطاب/ عمودي
- معدل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الترميز/ 27500