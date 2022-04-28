تراجع في سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 27 أبريل

مريم محمود

استمر سعر الذهب في التراجع اليوم الأربعاء بتاريخ 27 من شهر أبريل في مصر، حيث تراجع الجرام خمس جنيهات مقارنة بالأمس، كما تراجع الذهب في السوق العالمية أيضًا، هذا وقد كان سعر الجرام من الذهب قد تراجع 5 جرامات بالأمس أيضًا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل لعام 2022

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14ل 737 جنيهًا لكل جرام.

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وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 947 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1105 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب بعيار 24 إلى 1262 جنيها للجرام.

سعر جنيه الذهب

انخفض سعر جنيه الذهب ل8840 جنيها، وقد يتغير السعر من تاجر لتاجر آخر.

سعر الذهب اليوم عالميًا

الذهب
الذهب

انخفض سعر الذهب في السوق العالمية في الساعات الأولى في التعاملات الصباحية من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لحوالي 1898 دولار للأوقية، بتراجع يقدر بحوالي 0.36%، في الساعة 8:56 صباحا توقيت القاهرة، ذلك وفقا لبيانات الوكالة بلومبرج.

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وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، حيث تحدثنا فيه عن أسعار الذهب في مصر ليوم الأربعاء 27 من شهر أبريل، يمكن لكم متابعة أسعار الذهب على موقع

نجوم مصرية

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مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود من مواليد ١٩٩٦ خريجة كلية التربية جامعة المنصورة.. أحب الكتابة والتدوين..



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