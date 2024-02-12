تذكير للمقيمين الأجانب في مصر: ضرورة تسوية أوضاع الإقامة

القاهرة – يوجه هذا التذكير إلى جميع المقيمين الأجانب في مصر بضرورة التأكد من صحة وسريان بطاقات إقامتهم وتسوية أوضاعهم في حالة وجود مخالفات، وذلك تماشياً مع جهود الحكومة المصرية لتنظيم عملية إقامة الأجانب في البلاد.

وتنصح وزارة الداخلية المصرية جميع المقيمين الأجانب بالتأكد من استيفاء الإجراءات التالية:

صلاحية الإقامة: التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الصلاحية بوقت كافٍ.

المخالفات: تسوية أية مخالفات تتعلق بالإقامة، بما في ذلك تجديد الإقامة المتأخرة أو تصحيح البيانات الشخصية وغيرها.

الإقامة غير الشرعية: بالنسبة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، يوصى بشدة بتوفيق أوضاعهم عن طريق التقدم بطلب للحصول على إقامة قانونية ودفع الرسوم والغرامات المستحقة.

وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة، حيث تساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على أمن المجتمع وضمان حقوق جميع المقيمين على الأراضي المصرية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية المصرية أو الاتصال بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية.