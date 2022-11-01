«تذكروني فأنا في أمس الحاجة لدعائكم”..تعرف على أخر ما كتبه الشيف أسامة السيد قبل وفاته

توفي الشيف أسامة السيد، والذي يعتبر أشهر شيف في مصر، منذ قليل، وتصدر اسمه محركات البحث على جوجل خاصة أنه من أشهر الشيفات الذين قدموا أشهى الأكلات للشعب المصري على شاشة التليفزيون منذ عام 2002.

ويصنف الشيف أسامة السيد، بأنه من أوائل الذين قدموا برامج الطبخ على شاشات التليفزيون وتنقل ما بين قنوات “دريم ودبي وسي بي سي سفرة”، مقدما أهم البرامج، وقد نال شهرة واسعة بسبب اسلوبه السهل والممتع في شرح وتقديم الأكلات الشرقية والغربية للجمهور.

أخر ما كتبه الشيف أسامة السيد قبل وفاته

وكتب الشيف الراحل قبل وفاته منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك، منذ أيام يتحدث فيه إلى جمهوره عن مرضه ويطلب منهم الدعاء له، إذ قال :” أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدى الرحمن.”.

وتابع حديثه : “تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”.