تدشين أعمال تنفيذ الطريق الأضخم في تاريخ مصر

بدأت أعمال تنفيذ طريق توشكى- الفرافرة – الجيزة” الطريق الأضخم فى تاريخ مصر ، بطول 2000 كم و بتكلفة 1.2 مليار دولار ،الطريق الجديد سينفذ منه 1200 كم داخل محافظة الوادي الجديد ، يمر على كل مدنها ، توشكى و شرق العوينات و الداخلة و الفرافرة و الخارجة و باريس و بغداد وبعدها ينطلق الى محافظة الجيزة .

المشروع الجديد يهدف الى ربط سلتي غذاء مصر “الدلتا الجديدة و الوادي الجديد” بطريق سريع على أعلى مستوى لخلق مجتمع زراعي صناعي عالمي في صحراء غرب نيل مصر.

جدير بالذكر ان حجم الأراضي الصحراوية الجاري زراعتها في الوادي الجديد و الدلتا الجديدة يفوق 5 مليون فدان بتكلفة استثمارية تتخطى ٨٢ مليار دولار ، وهذا يمثل ٥٢٪؜ من حجم الأراضي الزراعية اللي تملكها مصر منذ 7000 عام حتى الآن .