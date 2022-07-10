تداول 2884 طن من البضائع في موانئ محافظة البحر الأحمر

شهدت موانئ محافظة البحر الأحمر، أمس السبت 9 يوليو 2022، حركة تداول حوالي 2884 طنًا من البضائع العامة المتنوعة، ونحو 97 سيارة ملاكي، ونحو 296 شاحنة بضائع، كما رصدت الحركة الملاحية في الهيئة وصول ومغادرة نحو 9 سفن، في حين كان إجمالي حركة الصادرات من موانئ البحر الأحمر نحو 31 شاحنة بضائع، ونحو 748 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، فيما بلغ إجمالي حركة الواردات نحو 265 شاحنة بضائع، وحوالي 2136 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، ونحو 97 سياره ملاكي.

حركة تداول ميناء سفاجا البحري

كما استقبل ميناء سفاجا البحري بالبحر الأحمر حركة تداول بالسفينة أمل، والتي حملت نحو 26 شاحنة من البضائع بحمولة بالغة نحو 260 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، وحوالي 15 سيارة ملاكي، بينما نقلت السفينة عمان 30سياره ملاكي، ونحو 18 شاحنة من البضائع بحمولة وصلت إلى نحو 204 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة.

ووصلت سفينة الحرية ميناء سفاجا بحمولة بالغة 1118 طن من البضائع العامة والمتنوعة، ونحو 54 شاحنة بضائع، ونحو 10 سيارة ملاكي، في حين شهدت السفينة بوسيدن اكسبريس حركة تداول بضائع بحمولة قدرها 2056 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، وعلى متنها حوالي 101 شاحنة، وحوالي 30سياره ملاكي.

شهد ميناء نويبع البحري استقبال العبارة سيناء، وكذلك والعبارة ايلة، والعبارة بريدج بإجمالي حركة تداول بضائع بلغت نحو 12 شاحنة من البضائع بحمولة قدرها 298 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، ونحو 54 شاحنة فارغة، ونحو 12سياره ملاكي.

وغادرت العبارة سيناء والعبارة بريدج ميناء نويبع بإجمالي صادرات بلغ قدرها نحو 31 شاحنة من البضائع بحمولة بلغت نحو 748 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة، إضافة إلى أن مواني الهيئة رصدت وصول وسفر نحو 1723 راكبًا من خلال موانئها.