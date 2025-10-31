تحويلات مرورية جديدة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير السبت

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مجموعة من التحويلات المرورية المؤقتة ضمن استعداداتها لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر إقامته يوم السبت الموافق 1 نوفمبر، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين خلال الحدث.

التحويلات المرورية المقررة:

شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبري الجامعة حتى أسفل كوبري 15 مايو ، يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز .

القادم من حتى أسفل ، يسلك . الطريق الدائري: القادم من أعلى السلام يسلك مسطح نفق السلام في اتجاه جسر السويس .

القادم من أعلى يسلك في اتجاه . محور كورنيش النيل: القادم من كوبري 15 مايو حتى ميدان أثر النبي ، يسلك محور تحيا مصر .

القادم من حتى ، يسلك . المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، يسلك وصلة دهشور طريق الواحات .

القادم من حتى طريق ، يسلك . طريق الإسكندرية الصحراوي: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري الكبير ، يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو الصعود إلى محور تحيا مصر .

القادم من حتى ، يسلك تجاه أو الصعود إلى . محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابي، يسلك مطلع الدائري تجاه القوس الغربي.

خدمات مرورية مكثفة

وأكدت الداخلية أنه سيتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع المواقع المشار إليها لتيسير حركة السير وإرشاد المواطنين إلى المحاور البديلة طوال فترة الفعاليات.