تحليل إيرادات أفلام موسم إجازة منتصف العام في شباك التذاكر

في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، حققت الأفلام الحالية إيرادات تجاوزت 1.845.518 جنيه في شباك التذاكر الأحد الماضي, يتم توزيع هذه الإيرادات على 7 أفلام تم عرضها للجمهور ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي، يشمل ذلك فيلمًا مستمرًا تم عرضه منذ ديسمبر الماضي، فيما يلي تفصيل إيرادات كل فيلم في الأحد الماضي، مع استمرار متابعة تطور الإيرادات في الفترة القادمة.

فيلم الحريفة: مغامرة سينمائية مبتكرة تجمع نجوم الشباب ومفاجأة بتواجد أحمد حسام ميدو

فيلم “الحريفة”، الذي حقق إيرادات بلغت 621,874 جنيه في العرض الأخير، يتميز بفريق شاب يضم نجومًا بارزين مثل نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، يظهر في الفيلم بشكل خاص النجمان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المتوقع أن يقدم الفيلم مفاجأة بتواجد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة السابق، كممثل لأول مرة، العمل من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

فيلم الإسكندراني: عمل سينمائي رائع يجمع نخبة من النجوم وإشراف قوي على الإنتاج

بلغت إيرادات فيلم “الإسكندراني” 548,682 جنيه في العرض الأخير، الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويضم فريقًا من النجوم مثل زينة، أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، تشمل الفريق الفني أيضًا محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي، بالإضافة إلى آخرين، و يشرف على الإنتاج أحمد عفيفي وعبد الله أكرم، ويتميز العمل بتصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، وملابس مونيا فتح الباب، إنتاج صبري السماك، والمونتاج من إبداع عمرو عاكف.

فيلم أبو نسب : كوميديا اجتماعية بطابع فريد وأداء استثنائي من نجوم الشاشة.

بلغت إيرادات فيلم “أبو نسب” 422,121 جنيه في العرض الأخير، العمل الكوميدي الاجتماعي يضم فريقًا من نجوم السينما، بما في ذلك محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، وهالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وعلاء مرسي، يشارك في العمل أيضًا نخبة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري وشيكو، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، يدور العمل حول شخصية “علي”، طبيب أطفال يقع في حب “داليا” (ياسمين صبري)، وعندما يقرر الزواج منها، تظهر مفاجأة غير متوقعة بظهور والدها المجرم بعد خروجه من السجن في يوم زفافهما، مما يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

فيلم شماريخ: رحلة مثيرة في عالم الأكشن والمطاردات بأداء مميز من نخبة النجوم.

سجل فيلم “شماريخ” إيرادات بلغت 102,629 جنيه في العرض الأخير، الفيلم يتميز بتمثيل نخبة من النجوم، بما في ذلك آسر ياسين وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وآدم الشرقاوي، ومصطفى درويش، وسالي حماد، يضم العمل أيضًا ضيوف شرف من بينهم محمد ثروت وهدى المفتي،الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، حيث يتناول أحداثه سياقًا مثيرًا من الأكشن والمطاردات، يتقاطع مصير الشخصيات الرئيسية في وقت يجمعهم فيه ظرف غير متوقع، مما يضعهم في مواجهة خطرة تدفعهم للتحالف من أجل التغلب عليه.

فيلم عصابة عظيمة: كوميديا اجتماعية تحكي قصة مثيرة لسيدة كفيفة وعصابتها الفكاهية.

سجل فيلم “عصابة عظيمة” إيرادات بلغت 73,240 جنيه في العرض الأخير، العمل الذي يحمل التوقيع الإبداعي لهاجر الإبياري في التأليف ووائل إحسان في الإخراج يأتي بفكرة اجتماعية كوميدية، يتناول الفيلم قصة سيدة كفيفة قررت تشكيل عصابة لمواجهة تحديات الحياة، يتورط نجلها في مشكلات متعددة، وتقرر الأم الكفيفة مواجهة هذه التحديات بطريقة غير تقليدية من خلال تشكيل عصابة فكاهية، يتضمن الفيلم فريقًا من النجوم، بما في ذلك إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل محمد ثروت وعارفة عبدالرسول.

فيلم أنا وابن خالتي: رحلة كوميدية اجتماعية في عالم المنافسة الطريفة بين الأقارب.

سجل فيلم “أنا وابن خالتي” إيرادات بلغت 58,134 جنيه في العرض الأخير، الفيلم يتألق ببطولة نخبة من النجوم، بما في ذلك سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، وإسراء رخا، بالإضافة إلى المطرب علي لوكا. الضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد يثرون القصة بمزيد من الإثارة، الإشراف على الكتابة من قبل دعاء عبدالوهاب، والسيناريو والحوار من تأليف عمرو أبو زيد، بينما يتولى أحمد صالح مهمة الإخراج، يدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يستكشف تفاصيل المنافسة المستمرة بين اثنين من أفراد العائلة، حيث يسعى كل منهما جاهدًا لإظهار نفسه كالأفضل.

فيلم ليه تعيشها لوحدك: قصة مؤثرة عن الصداقة والتحديات في وجه مرض السرطان.

حقق فيلم “ليه تعيشها لوحدك” إيرادات بلغت 8,838 جنيه في العرض الأخير،الفيلم يجمع نخبة من النجوم بما في ذلك شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، وفاطمة عادل، بالإضافة إلى رؤي شانوحة وأمينة شلباية، السيناريو من تأليف أحمد عزيز، والإخراج من إبداع حسام الجوهري. تدور الأحداث في إطار اجتماعي ودرامي، حيث يقدم الفيلم قصة مؤثرة حول طبيب يسعى جاهدًا للوقوف بجانب صديقه المصاب بمرض السرطان، تتوالى الأحداث مع تجاوز الثنائي الصعاب ومواجهة التحديات التي تطرأ على طريقهما.