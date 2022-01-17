تحذير هام من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار في محافظة البحر الأحمر

سقطت أمطار خفيفة إلى معتدلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على عدة مناطق متفرقة بمديريتي رأس غارب ورأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، من قبل تحذيراً من هطول الأمطار، وتم زيادة درجات التأهب، ولم تتأثر جوانب الحياة العامة أو حركة المرور على الطرق المختلفة بحالة الجو.

ووفقاً لخريطة التنبؤات الجوية التي تظهر احتمالية هطول أمطار غزيرة ورياح على مدن البحر الأحمر، رفعت محافظة البحر الأحمر استعداداتها تحسبا لهطول أمطار غزيرة، بحسب إنذارات الأرصاد الجوية ووزارة الري.

انقطاع التيار الكهربائي

ومن جهته، أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن انقطاع التيار الكهربائي عن الهيئة العربية للتصنيع تقسيم الانتر 2، 4 عمارة ماجد عبدالقادر بمدينة الغردقة، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا اليوم الإثنين، وذلك بسبب الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية.

استقرار حالة الطقس

وكانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت الجمعة الماضية، استقرار في الحالة الجوية واعتدال المناخ، كما شهدت المحافظة استقراراً لحركة الرياح وانتظام كافة الرحلات البحرية وكذلك السياحية في العديد من المناطق وأهمها الغردقة ومرسى علم على الرغم من إعلان المحافظة عن احتمال حدوث تغير كبير في الطقس خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا ما أكده مركز التنبؤات وهيئة الأرصاد.

كما شهدت مدينة الغردقة أيضا استقراراً كبيرًا في حالة الطقس، بالإضافة إلى وانتظام الرحلات البحرية إلى الجزر المختلفة.

موانئ البحر الأحمر

الجدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر تعيش حالة من الانتظام في عملية الصادرات والواردات التي تتم على أرصفتها ولم تتأثر بحالة الجو.