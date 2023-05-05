تحذير من هيئة الأرصاد بخصوص طقس اليوم والغد.. فماذا سيحدث بالساعات القادمة؟

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلاً بشأن نشاط هبات قوية للرياح على شمال غرب مصر، قد تصل في بعض الأحيان إلى 61 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على القاهرة وشمال الوجه البحري.

وأوصت الأرصاد الجوية المواطنين بإغلاق النوافذ بإحكام وارتداء الكمامات عند الخروج إلى الشارع لتفادي استنشاق الأتربة، خاصة بالنسبة لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا اليوم، في حين يكون الطقس مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس يوم الغد السبت

وأفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستنخفض بداية من السبت بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، مما يؤدي إلى تحول الأجواء إلى معتدلة صباحًا في كافة المناطق ومائلة للبرودة ليلاً في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من الطقس الليلي الذي يكون مائلاً للبرودة في معظم المناطق، مشيرةً إلى أننا نتأثر في هذه الفترة من فصل الربيع بتقلبات درجات الحرارة واختلافها بين العظمى والصغرى.

وبناءً على ذلك، ينصح الجميع بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك لتفادي أي خطر قد يتعرضون له بسبب هذه الظروف الجوية السائدة.

وفي النهاية، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الطقس يمكن أن يكون متقلباً وغير متنبأ به، وبالتالي، ينبغي علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع هذه الظروف واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي خطر قد يتعرض له الأفراد.