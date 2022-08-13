تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ال 6 أيام القادمة وبيان درجات الحرارة

في بيان رسمي قامت بنشره، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس الأسبوع المقبل، وبيان درجات الحرارة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، وحذرت الهيئة في بيانها من الموجة الحارة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن هذا يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة، كما وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق، كالوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد”.

حالة الطقس ال6 أيام القادمة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد كشفت في بيانها، أنه سيكون هناك نشاط ملحوظ بحركة الرياح على سواحل البحر المتوسط، خاصة العلمين والمطروح، مشيرة أن حركة لرياح تلك ستؤدي إلى ارتفاع الأمواج، لتسجل بين المتر ونصف وحتى المترين، كما سيكون هناك ارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، وهذا سيزيد من الارتفاع بدرجة الحرارة بما يتراوح بين الدرجتين وال4 درجات مئوية.

وستشهد البلاد بحسب التوقعات، طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على “الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد”، وسيكون الطقس حار على السواحل الشمالية، في حين ستشهد البلاد خلال ساعات الليل، طقس حار رطب إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، وستزيد نسبة الرطوبة من الشعور بارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بحسب التوقعات، وجاءت نسبة الرطوبة المتوقعة بحسب بيان الأرصاد كالتالي:

المنطقة نسبة الرطوبة العظمي نسبة الرطوبة الصغرى القاهرة والوجه البحري 75-80% 35-40% السواحل الشمالية 85-90% 55-60% شمال الصعيد 55-60% 20-25% جنوب الصعيد 30-35% 10-15% جنوب سيناء 60-65% 30-35%

ودعت الأرصاد المواطنين إلى الالتزام ببعض النصائح للتعامل مع الطقس الحار، أبرزها ارتداء الملابس القطنية الخفيفة فاتحة اللون، بالإضافة إلى تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة، مع الإكثار من تناول السوائل، وارتداء غطاء الرأس، خاصة عند الخروج من المنزل.