تحذير بشأن احوال الطقس غدا الثلاثاء في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة غدا وسقوط أمطار رعدية، خاصة في مناطق سيناء والبحر الأحمر، وقام الخبراء بالتشديد على ضرورة تجنب السفر الى المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة ومن أهم المناطق (طابا، نويبع، دهب، شرم الشيخ، الطور، سانت كاترين، رفح، رأس صدر، الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، القصير).

سوف تسقط الأمطار أيضا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد ولكن على فترات متقطعة، كما كشفت الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية.

كشفت الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد الجوية عن انتشار الأجواء المغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

تتوافر فرص سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وتغزر أحيانا على مدينة مطروح ومدينة السلوم، ومن المتوقع أن تمتد إلى مدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس وبخاصة في ظل تحول الكتل الهوائية من جنوبية إلى شمالية قادمة من جنوب أوروبا سيحدث انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء ستكون باردة على أغلب محافظات الجمهورية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها من تشكل السيول غدا الثلاثاء على المناطق الجبلية في سيناء نظرا للطبيعة الجغرافية هناك.

الحالة الجوية المرتقبة يومي 13 و14 مارس:

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الحالة الجوية المرتقبة يومي 13 و14 مارس 2023 مختلفة تماما عن أمطار 12 مارس عام 2020 والتي شهدت وقتها أمطارا غزيرة استمرت إلى 3 أيام… لكن الحالة الجوية المرتقبة غدا وبعد غد الثلاثاء، لن تكون مثلها إطلاقا ولا يوجد وجه شبه بين الحالتين غير التاريخ فقط لافتة إلى أن حالة 2020 كانت من ضمن نوبات الطقس السيئة التي تعرضت لها مصر وقتها وهي من ضمن الحالات القليلة التي تحدث، وليس واردا تكرارها خلال هذه الأيام وفقا لآخر خرائط الطقس ونتابع أولا بأول أي تغييرات في الطقس ونعلنها للمواطنين.