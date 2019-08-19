تحذير الأرصاد الجوية من طقس اليوم الاثنين: شبورة ورياح ورطوبة

صرّح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإرتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام القادمة، حتى مع إنخفاص درجات الحرارة، وبسبب نشاط الرياح المحدود نسبيا خلال الليل لا يتم الشعور بنسبة الرطوبة المرتفعة، وشدّد على المواطنين بضرورة عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والأماكن قليلة التهوية وذلك بسبب إرتفاع الرطوبة، أما بخصوص طقس اليوم الإثنين فسيكون حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية ويميل للحرارة على الوجه البحري و القاهرة .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية، حيث تقل الرؤية خلال الصباح على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على جنوب البلاد والسواحل الشمالية، مع زيادة نشاطها على البحر الأحمر وخليج السويس، وبالطبع يؤدي ذلك إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما حالة الرياح على البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وإرتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، ونفس الأمر بالنسبة إلى البحر المتوسط ولكن تكون حالة الرياح معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين.

ووجهت هيئة الأرصاد بعض النصائح والإرشادات العامة للمواطنين، لتجنب درجات الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة، عن طريق لبس الملابس الخفيفة، وشرب الماء طوال اليوم بشكل متواصل، والبعد عن التعرض للشمس في الفترة من 12 ظهرا إلى 3 عصرا، وخاصة لكبار السن لعدم تحملهم لدرجة الحرارة المرتفعة، وفي حالة التعرض للشمس ضرورة ارتداء غطاء للرأس ملون، وعدم نزول البحر خلال فترة الظهيرة، وتوخي الحذر أثناء القيادة وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية على الطرق بسبب الشبورة في الصباح.

بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم الإثنين على بعض المحافظات:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 .

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 .